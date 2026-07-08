Oto najlepsze utwory w historii metalu według... sztucznej inteligencji. Która kompozycja wygrała?

Czas na kontynuację na naszej stronie cyklu rankingów, w którym palce macza... sztuczna inteligencja. Przyjrzeliśmy się chociażby najlepszym rockowym czy metalowym albumom wszech czasów. Przyszła więc pora na utwory.

Nie musimy nikogo przekonywać, że wybór najlepszych czy najważniejszych utworów w historii metalu jest zadaniem nie należącym do tych najłatwiejszych. Każdy ma przecież swoich faworytów. Na przestrzeni lat powstało mnóstwo tego typu rankingów. I jak to w przypadku rankingów: odbiły się one szerokim echem i były pretekstem do szerokich dyskusji w sieci.

ESKA ROCK_Metal to najbardziej inteligentny gatunek. Tak wynika z najnowszych badań!

Przez dekady w muzycy metalowej pojawiły się kawałki, które wryły się w zbiorową świadomość fanów na całym świecie. Gdyby ktoś zadał pytanie: jaka jest najlepsza metalowa kompozycja wszech czasów, to oczywiście nie otrzymałby tylko jednej odpowiedzi. Master of Puppets Metalliki, a może coś z repertuaru Black Sabbath? Inni wybraliby z kolei Iron Maiden, Slayera lub Judas Priest. Wybór jest naprawdę szeroki. Ile głosów, tyle opinii.

A co by było, gdyby decyzję o tym, które utwory są najlepsze w historii, zostawić nie ludziom, a… sztucznej inteligencji? Z pomocą przyszedł więc, po raz kolejny, Chat GPT. Oczywiście, należy pamiętać, że to tylko zabawa. Ale z pewnością ranking najlepszych metalowych utworów w historii sygnowany przez sztuczną inteligencję zachęci naszych czytelników do wskazania swoich faworytów.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Tak się one prezentują:

20. Tool – Schism (2001)

(2001) 19. Anthrax – Caught in a Mosh (1987)

(1987) 18. Slayer – Angel of Death (1986)

(1986) 17. Iron Maiden – The Trooper (1983)

(1983) 16. Korn – Freak on a Leash (1998)

(1998) 15. System of a Down – Chop Suey! (2001)

(2001) 14. Motörhead – Ace of Spades (1980)

(1980) 13. Megadeth – Peace Sells (1986)

(1986) 12. Metallica – One (1988)

(1988) 11. Judas Priest – Breaking the Law (1980)

A jakie metalowe utwory jeszcze wskazała nam sztuczna inteligencja? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy właśnie TOP10 wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej przypominamy natomiast zestawienie najlepszych rockowych i metalowych albumów, które wyprodukował Rick Rubin: