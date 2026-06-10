Open'er Festival 2026 - DATA, MIEJSCE, BILETY, LINE-UP. Organizator ujawnił pełny skład wydarzenia

Nie da się ukryć - działo się na Open'erze w 2025 roku! Ówczesna odsłona edycji cenionego wydarzenia nabrała wyjątkowo gitarowych barw, gdy jej głównymi gwiazdami zostały zespoły Muse, Nine Inch Nails oraz Linkin Park. Skład ten dopełniły takie nazwy, jak Massive Attack, St. Vincent, Conan Gray, Metro, Trupa Trupa, Kaśka Sochacka i wiele, wiele innych.

Open'er Festival 2025 już za nami - czas więc zacząć powoli myśleć o kolejnej edycji! Bardzo szybko ruszyła ankieta, w której wielbiciele i wielbicielki festiwalu mogli wskazywać swoich faworytów, których występy chcieliby na nim zobaczyć. W końcu we wrześniu 2025 roku organizatorzy zaczęli zdradzać więcej informacji na temat kolejnego rozdziału w historii Open'era.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co już wiadomo o Open'er Festival 2026? Najważniejsze informacje - DATA I MIEJSCE

Wiadomo już, że Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca w Gdyni na sprawdzonym terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.

Kto zagra na Open'er Festival 2026? LINE-UP

W środę 1 października organizatorzy, zgodnie z przewidywaniami, ogłosili, że jednym z headlinerów tegorocznej edycji będzie zespół The Cure! Formacja zagra na Orange Main Stage w piątek 3 lipca. Kolejno stało się jasne, że na wydarzeniu zagra też Nick Cave & The Bad Seeds. Jako headliner tegorocznej edycji ogłoszona została także formacja Florence + The Machine! Poniżej pełny ogłoszony line-up Open'er Festivalu (w kolejności alfabetycznej):

Florence + the Machine (headliner) - 1 lipca (środa, Orange Main Stage)

Nick Cave & The Bad Seeds (headliner) - 2 lipca (czwartek, Orange Main Stage)

The Cure (headliner) - 3 lipca (piątek, Orange Main Stage)

Jennie (headliner) - 4 lipca (sobota, Orange Main Stage)

Addison Rae - 4 lipca (sobota, Orange Main Stage)

Anna von Hausswolff- 3 lipca (piątek, Alter Stage)

Avi - 1 lipca (środa, Alter Stage)

Audrey Nuna - 2 lipca (czwartek, Tent Stage)

Bassvictim - 2 lipca (czwartek, Alter Stage)

Błoto - 2 lipca (czwartek, Flow Stage)

BOKKA - 3 lipca (piątek, Alter Stage)

Calvin Harris (headliner) - 2 lipca (czwartek, Orange Main Stage)

Coals - 3 lipca (piątek, Alter Stage)

Craig Carper - 3 lipca (piątek, Tent Stage)

Clipse - 2 lipca (czwartek, Tent Stage)

Daniel Godson - 1 lipca (środa, Flow Stage)

Daria ze Śląska - 2 lipca (czwartek, Alter Stage)

David Burne - 1 lipca (środa, Tent Stage)

Dezydery - 1 lipca (środa, Flow Stage)

Don West - 2 lipca (czwartek, Alter Stage)

Drabusheyka - 1 lipca (środa, Flow Stage)

Ethel Cain - 3 lipca (piątek, Tent Stage)

Halsey - 2 lipca (czwartek, Orange Main Stage)

Hela - 1 lipca (środa, Flow Stage)

horsegiirL - 4 lipca (sobota, Alter Stage)

Hyphen Dash - 3 lipca (piątek, Flow Stage)

IDLES - 2 lipca (czwartek, Tent Stage)

JADE - 4 lipca (sobota, Tent Stage)

Jehnny Beth - 3 lipca (piątek, Flow Stage)

Joy Anonymous - 1 lipca (środa, Alter Stage)

Just Mustard - 3 lipca (piątek, Flow Stage)

Kasia Lins - 1 lipca (środa, scena póki co nieznana)

Kasia Sienkiewicz - 2 lipca (czwartek, Alter Stage)

Kaz Bałagane - 3 lipca (piątek, Tent Stage)

Klawo -2 lipca (czwartek, Flow Stage)

Kneecap - 1 lipca (środa, Tent Stage)

Koza x Kuba Więcek - 4 lipca (sobota, Alter Stage)

Lordofon - 4 lipca (sobota, Alter Stage)

LP - 4 lipca (sobota, Tent Stage)

Luvcat - 4 lipca (sobota, Alter Stage)

Łaszewo - 4 lipca (sobota, Flow Stage)

Maks.Tachasiuk - 2 lipca (czwartek, Flow Stage)

Martin Garrix - 3 lipca (piątek, Orange Main Stage)

Matt Berninger- 1 lipca (środa, Tent Stage)

Natalia Muianga - 1 lipca (środa, Alter Stage)

OKI - 3 lipca (piątek, Tent Stage)

Omasta - 4 lipca (sobota, Flow Stage)

Panda Bear & Sonic Boom - 3 lipca (piątek, Alter Stage)

Peggy Gou - 4 lipca (sobota, Orange Main Stage)

PinkPantheress - 4 lipca, (sobota, Tent Stage)

Pixy - 2 lipca (czwartek, Alter Stage)

Ralph Kaminski - 2 lipca (czwartek, Tent Stage)

René - 4 lipca (sobota, Flow Stage)

Reneé Rapp - 2 lipca (czwartek, Tent Stage)

Sadie Jean - 4 lipca (sobota, Flow Stage)

Slowdive 3 lipca (piątek, Orange Main Stage)

Skok - 1 lipca (środa, Alter Stage)

Sobel - 2 lipca (czwartek, Orange Main Stage)

Sokół - 4 lipca (sobota, Tent Stage)

Sw@daxNiczos - 3 lipca (piątek, Flow Stage)

supermodel* - 2 lipca (czwartek, Flow Stage)

Teddy Swims - 4 lipca (sobota, Orange Main Stage)

The xx - 1 lipca (środa, Orange Main Stage)

TOMORA - 4 lipca (sobota, Tent Stage)

Viagra Boys - 1 lipca (środa, Alter Stage)

Vito Bambino - 1 lipca (środa, Tent Stage)

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U - 3 lipca (Piątek, Alter Stage)

Zalia - 3 lipca (piątek, Tent Stage)

Zara Larsin - 1 lipca (środa, Orange Main Stage)

BILETY na Open'er Festival 2026

W sprzedaży są już dostępne bilety w ramach Regular Tickets ich ceny prezentują się następująco:

Karnet 4 dni – 1149 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1419 zł

Bilet weekendowy – 829 zł

Karnet weekendowy + pole namiotowe - 1019 zł

Bilet jednodniowy – 549 zł

Pakiet ten będzie dostępny do 9 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

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