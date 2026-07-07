Nowy rozdział festiwalu w Jarocinie! Wyjątkowa okazja dla fanów i fanek

Imprezy showcase’owe na stałe wpisały zjawisko konferencji branżowej w mapę polskich wydarzeń muzycznych. To właśnie konferencje są miejscem spotkań, wymiany wiedzy i umiejętności czy zawiązywania nowych kontaktów. Jarocin, z racji swojego dziedzictwa, wydaje się być miejscem idealnym do stworzenia przestrzeni, w której polska muzyka nabiera nowej jakości.

Konferencja dopełnia program Wielkopolskich Rytmów Młodych – legendarnego konkursu debiutantów, który od dekad odkrywa nowe talenty. To właśnie w Jarocinie swoje pierwsze ważne kroki stawiali artyści, których pokochała cała Polska, m.in. T. Love, Robert Gawliński i Hey z Katarzyną Nosowską, a w ostatniej dekadzie także Curly Heads Dawida Podsiadło, Kathia czy WaluśKraksaKryzys.

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Przez trzy festiwalowe dni uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach tekściarskich ze Spiętym i produkcji muzycznej z Marcinem Borsem, panelach dotyczących funkcjonowania polskiego rynku muzycznego, promocji radiowej czy spotkaniach autorskich z Lechem Janerką, Krzysztofami Grabowskimi (tym z Dezertera i tym z Pidżamy Porno), Wojciechem Waglewskim czy muzykami zespołu Republika.

To świetne dopełnienie programu jarocińskiego festiwalu. Mam nadzieję, że te 55 lat historii naszej imprezy znajdzie odzwierciedlenie w jakości i popularności Konferencji, a panele, warsztaty i spotkania na stałe wejdą do festiwalowej rozpiski. Dzięki Konferencji, program tegorocznego festiwalu trwa codziennie od 10 rano do 3 w nocy i jestem z tego bardzo dumny. Nie spać - zwiedzać! Zapraszam do Jarocina już w połowie lipca – mówi Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal i pomysłodawca Konferencji RYTMY MŁODYCH.

Program Konferencji RYTMY MŁODYCH

PIĄTEK | 17 lipca - Kamienica Kultury

10:00 – Warsztat: Social media bez spinyProwadzenie: Agata Truszczyńska, Klaudia Szymańska

11:00 – Warsztat: Sklejam Słowa ze SpiętymProwadzenie: Hubert „Spięty” Dobaczewski i Weronika Serocka

12:00 – Warsztat: Rola producenta w życiu muzykaProwadzenie: Marcin Bors

13:00 – Warsztat: Jak porywać tłumy?!Prowadzenie: Zuza Głowacka

14:00 – Spotkanie autorskie: Dialogi na cztery nogi, czyli Krzysztof Grabowski rozmawia z Krzysztofem GrabowskimGoście: Krzysztof Grabowski (Dezerter), Krzysztof Grabowski (Strachy na Lachy)Prowadzenie: Edgar Hein

SOBOTA | 18 lipca

11:00 – Panel | Kamienica Kultury

Jaki Jarocin? Dwa stulecia, dwie wizje, dwie rzeczywistości. Paneliści: Walter Chełstowski, Michał Wiraszko. Prowadzenie: Waldemar Kuligowski

11:00 (film) & 12:30 (spotkanie) – Spotkanie autorskie | Kino ECHO

L. Janerka „Śpij, śpij inteligencie” – film i spotkanie autorskie. Uczestnicy: Lech Janerka, Grzegorz Brzozowicz. Prowadzenie: Tymoteusz Mikołajczyk

12:00 – Panel | Kamienica Kultury

Streaming vs. serwisy direct – to – fan. Jak budować niezależność i relacje z fanami w erze streamingu. Paneliści: Alek Bošković (SonoSuite). Prowadzenie: Anna Pyzińska

13:00 – Panel | Kamienica Kultury

Kto jest kim w biznesie? Czyli branżowe Q&A w formule speed meeting. Paneliści: Anna Ceynowa (ZPAV, MKiDN), Maciej Pilarczyk (IGMAP, Kayax), Leszek Biolik (STOART, ZZMRp), Tomasz Pluta (prawnik branży muzycznej/prawa autorskiego - Kancelaria Jakubowski & Pluta). Prowadzenie: Edgar Hein

NIEDZIELA | 19 lipca

10:30 – Panel | Kamienica Kultury

Rynek radiowy w Polsce i skuteczna promocja muzyki w radiu. Prowadzenie: Marcin Bąkiewicz (AntyRadio)

11:30 – Spotkanie autorskie | Kamienica Kultury

Dzień dobry wieczór. Piotr Metz rozmawia z Wojciechem Waglewskim. Prowadzenie: Piotr Metz

12:30 – Spotkanie autorskie | Kino ECHO

Moja Krew, Twoja Krew – 40 lat później. Goście: Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski (Republika), Darek Malejonek, Paweł Gumola. Prowadzenie: Piotr Stelmach i Leszek Gnoiński

Wydarzenia konferencyjne odbędą się w przestrzeniach Kamienicy Kultury na jarocińskim Rynku oraz w Kinie ECHO. Wstęp na wszystkie wydarzenia Konferencji RYTMY MŁODYCH jest wolny.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Trzy Sztuki oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin i Muzeum Regionalne w Jarocinie / SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt powstał również dzięki wsparciu Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ZPAV, STOART - Związek Artystów Wykonawców.

Partnerem CSR jest Energa z Grupy ORLEN.

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