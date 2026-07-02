Nick Cave & the Bad Seeds na Open’er Festival 2026. O której godzinie wystąpi zespół?

Oficjalnie rozpoczyna się tegoroczny Open'er Festival 2026! Nie da się ukryć, że w tym roku wyjątkowo dużo znajdą na nim dla siebie wielbiciele i wielbicielki ciężkich brzmień. To właśnie z tego gitarowego świata pochodzą headlinerzy edycji: Florence + the Machine, Nick Cave & the Bad Seeds oraz The Cure. Ogłoszenie każdej z tych formacji wzbudziło bardzo duże, oczywiście pozytywne, emocje.

Fani i fanki wyjątkowo mocno zareagowali na ogłoszenie na tegorocznym Open'erze właśnie australijskiego artysty. Nie jest już żadną tajemnicą fakt, że koncerty Nicka Cave'a postrzegane są jako zupełnie inny poziom scenicznego widowiska, a sam główny zainteresowany tworzy w ich ramach coś w rodzaju muzycznej ceremonii, podczas której dosłownie porywa swoją publiczność. To właśnie czeka tych, którzy w tym roku zdecydują się obejrzeć na żywo występ Nicka Cave'a & the Bad Seeds.

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Nick Cave & the Bad Seeds na Open'er Festival 2026. O której wystąpi formacja?

Wyczekiwany występ Australijczyków już dosłownie za moment! Kiedy i o której dokładnie godzinie na scenie staną Nick Cave & the Bad Seeds? Zgodnie z rozpiską, podaną przez organizatorów, koncert ikony zaplanowano na czwartek 2 lipca i powinien się on rozpocząć o godzinie 22:00. Warto jednak mieć na uwadze ewentualne przesunięcia i zmiany w harmonogramie. Z racji tego, że artysta i zespół cieszą się tytułem headlinera, pokaz odbędzie się oczywiście za scenie głównej, tj. Orange Main Stage.

Sprawdź w poniższym artykule, jakiej setlisty można się spodziewać na koncercie Nicka Cave'a & The Bad Seeds:

Nick Cave & the Bad Seeds - ikony światowej muzyki

Nick Cave uważany jest za jednego z najważniejszych i najwybitniejszych muzyków w historii. Karierę rozpoczynał w post-punkowej formacji The Birthday Party, aż w końcu w 19833 roku rozpoczął działalność właśnie z The Bad Seeds. Formacja ma już w swojej dyskografii osiemnaście studyjnych albumów. Najbardziej aktualnym wciąż pozostaje wydany w sierpniu 2024 roku Wild God.

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