Muzycy Fontaines D.C. poinformowali o tragicznej śmierci swojego menedżera. "Był przy nas od samego początku"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-10 10:24

Dotarły do nas niezwykle smutne informacje z obozu irlandzkiej formacji Fontaines D.C.. Muzycy poinformowali, za pośrednictwem mediów społecznościowych, o nagłej śmierci swojego wieloletniego menedżera, Trevora Dietza. Był on nazywany "szóstym członkiem zespołu".

Fontaines D.C.

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Autor: Fontaines D.C./ Materiały prasowe

Nie żyje menedżer Fontaines D.C.. Muzycy pożegnali go poruszającym wpisem w mediach społecznościowych 

Fontaines D.C. to zdecydowanie jeden z najciekawszych zespołów współczesnej alternatywy. Irlandzka post-punkowa formacja, o której m.in. Elton John wypowiadał się w samych superlatywach, powstała w 2014 roku i ma na koncie cztery studyjne albumy – Dogrel (2019), A Hero's Death (2020), Skinty Fia (2022) oraz Romance (2024).

Sukcesu grupy nie byłoby z pewnością bez menedżera Trevora Dietza, który dostrzegł w nich ogromny potencjał. Teraz, niestety, muzycy przekazali – za pośrednictwem mediów społecznościowych – informację o jego śmierci. Udostępnili w sieci poruszający wpis. 

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Z głębokim żalem informujemy, że w niedzielę 7 czerwca straciliśmy naszego drogiego przyjaciela i menedżera, Trevora. Trevor był przy nas od samego początku naszej drogi jako zespołu, nigdy nie znaliśmy Fontaines D.C. bez niego – był szóstym członkiem grupy. Niezwykle żarliwie dbał o nas oraz o to, co sprawiedliwe i słuszne na całym świecie. Był nieustraszony w swoich przekonaniach. Będziemy tęsknić za nim zawsze – czytamy w komunikacie grupy. 

Na koniec postu muzycy zaapelowali do fanów i mediów o uszanowanie prywatności zespołu oraz rodziny zmarłego w tym niezwykle trudnym momencie. Przyczyna śmierci menedżera Fontaines D.C. nie została podana do publicznej wiadomości.

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Dietz działał na dublińskiej sceny muzycznej od początku lat dwutysięcznych. Na formację Fontaines D.C. natknął się w 2016 w klubie Workman’s Club. Trzy lata później, w wywiadzie dla Hot Press, powiedział: – Poszedłem na kawę z chłopakami na William Street i zapytałem, czy wyznaczyli już swoje cele i plan końcowy. Nie pracowałbym z zespołem, gdyby nie mieli ogromnych oczekiwań i marzeń. Gdyby inni ludzie usłyszeli tę rozmowę tamtego dnia, pomyśleliby: "Jezu, ci goście to szaleńcy, to się nie uda", ale ja wiedziałem, że dzięki temu możemy zajść daleko poza Irlandię

Cillian Murphy jest fanem twórczości Fontaines D.C.

Cillian Murphy, aktor znany z serialu Peaky Blinders, w przeszłości rozwijał... karierę muzyczną. Był wokalistą i gitarzystą rockowego zespołu The Sons of Mr. Green Genes. Grupa otrzymała nawet propozycję kontraktu, ale był on dość niekorzystny dla muzyków, więc go odrzucili. Wkrótce Murphy porzucił marzenia o byciu gwiazdą rocka. I postawił na aktorstwo. Wciąż jednak bardzo mocno interesuje się muzyką. 

Jest chociażby wielkim fanem zespołu Fontaines D.C. i był już na kilku koncertach. – Istnieje pewien rodzaj muzyki, który po prostu idealnie pasuje do "Peaky Blinders"… Twórczość Fontaines zdaje się tu sprawdzać. Ma w sobie ten buntowniczy sznyt, tę niebezpieczną nutę… To niesamowite piosenki – powiedział aktor w audycji na antenie BBC Radio 1

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