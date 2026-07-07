Morrissey zagra w Warszawie. Sprawdź najważniejsze informacje

Muzyczne dziedzictwo Morrisseya jest niepodważalne. Powszechnie uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w brytyjskiej popkulturze, a także jednego z największych liryków swojego pokolenia, artysta ma na swoim koncie szereg utworów na szczytach list przebojów oraz statuetkę Ivor Novello Award za wybitny wkład w brytyjską muzykę. Jego wydana w 2013 roku autobiografia była jedną z najszybciej sprzedającą się w historii, coverowali go m.in. David Bowie, Nancy Sinatra, The Killers czy My Chemical Romance, a w 2004 roku widzowie BBC wybrali go drugim najwybitniejszym żyjącym Anglikiem (pomiędzy Davidem Attenborough a Paulem McCartneyem).

Jako członek The Smiths zaledwie czterema albumami na zawsze zapisał się w historii muzyki. Począwszy od debiutanckiego singla "Hand in Glove" zespołu z Manchesteru, po niezwykle owocną karierę solową, Morrissey ugruntował brzmienie, którego wpływ słyszalny jest do dziś. Bogaty katalog piosenek, który obejmuje takie hymny jak "This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood, English Heart", "First of the Gang to Die" i wiele innych, czyni go jednym z najbardziej cenionych wokalistów ostatnich czterech dekad. Na początku marca światło dzienne ujrzała jego najnowsza płyta “Make-up Is a Lie”.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Morrissey na Letniej Scenie Progresji w 2026 roku! [DATA, BILETY]

09.07.2026

Warszawa, Letnia Scena Progresji

Czasówka:

18:30 - Bramki

19:40 - Pre show movie

20:40 - Morrissey

BILETY!