Męskie Granie 2026 startuje w Żywcu. Znamy pełny harmonogram i godziny koncertów

Organizowana nieprzerwanie od 2010 roku ogólnopolska trasa koncertowa niezmiennie budzi ogromne emocje wśród rodzimych melomanów. Letni festiwal przemieszczający się po największych polskich miastach dziś już wyróżnia się przede wszystkim niezwykle zróżnicowanym programem. Bogaty line-up pozwala zjednoczyć pod jedną sceną fanów reprezentujących zupełnie różne muzyczne upodobania.
Siedemnasta odsłona imprezy zostanie zainaugurowana 26 i 27 czerwca w żywieckim Amfiteatrze pod Grojcem. To właśnie tam w sobotni wieczór odbędzie się pierwszy oficjalny występ tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania, którą sformowali Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii projektu flagowy skład wypuścił aż dwa single, zatytułowane „Nareszcie” oraz „Tańczę”.
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Organizatorzy ujawnili już szczegółowy plan pierwszego przystanku festiwalowego. Wiadomo dokładnie, o jakich porach zaprezentują się poszczególni wykonawcy oraz kiedy na scenę wejdzie główna orkiestra. Poniżej znajduje się kompletny rozkład jazdy na nadchodzący weekend:
Piątek, 26 czerwca
Scena Główna:
- 17:00 - The Cassino
- 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0
- 19:30 - Sistars
- 21:05 - Vito Bambino
- 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż:
- 17:40 - Omasta
- 18:55 - Wojciech Baranowski
- 20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek
- 22:00 - Organek
Scena Młodych Radar Polska:
- 17:40 - Zaleś
- 18:55 - Lotta
- 20:20 - Pola Maj
Sobota, 27 czerwca
Scena Główna:
- 17:00 - Lor
- 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
- 19:30 - Igo
- 21:05 - Mrozu MTV Unplugged
- 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026
Scena Ż:
- 17:40 - Leon Krześniak
- 18:55 - Raz, Dwa Trzy
- 20:20 - Zalia
- 22:00 - Ofelia
Scena Młodych Radar Polska:
- 17:40 - Pola Maj
- 18:55 - Zaleś
- 20:20 - Lotta
Kolejne koncerty w ramach tegorocznej trasy zostaną zorganizowane w pięciu polskich miastach w poniższych lokalizacjach:
- 10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela
- 17-18 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena
- 31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe
- 7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa
- 21 i 22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo