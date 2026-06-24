Męskie Granie 2026 startuje w Żywcu. Znamy pełny harmonogram i godziny koncertów

Organizowana nieprzerwanie od 2010 roku ogólnopolska trasa koncertowa niezmiennie budzi ogromne emocje wśród rodzimych melomanów. Letni festiwal przemieszczający się po największych polskich miastach dziś już wyróżnia się przede wszystkim niezwykle zróżnicowanym programem. Bogaty line-up pozwala zjednoczyć pod jedną sceną fanów reprezentujących zupełnie różne muzyczne upodobania.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Tańczmy

Siedemnasta odsłona imprezy zostanie zainaugurowana 26 i 27 czerwca w żywieckim Amfiteatrze pod Grojcem. To właśnie tam w sobotni wieczór odbędzie się pierwszy oficjalny występ tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania, którą sformowali Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii projektu flagowy skład wypuścił aż dwa single, zatytułowane „Nareszcie” oraz „Tańczę”.

Harmonogram Męskie Granie 2026 w Żywcu. O której zagra Orkiestra Męskiego Grania?

Organizatorzy ujawnili już szczegółowy plan pierwszego przystanku festiwalowego. Wiadomo dokładnie, o jakich porach zaprezentują się poszczególni wykonawcy oraz kiedy na scenę wejdzie główna orkiestra. Poniżej znajduje się kompletny rozkład jazdy na nadchodzący weekend:

Piątek, 26 czerwca

Scena Główna:

17:00 - The Cassino

18:10 - Grechuta Herbuta 2.0

19:30 - Sistars

21:05 - Vito Bambino

22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika

23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż:

17:40 - Omasta

18:55 - Wojciech Baranowski

20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek

22:00 - Organek

Scena Młodych Radar Polska:

17:40 - Zaleś

18:55 - Lotta

20:20 - Pola Maj

Sobota, 27 czerwca

Scena Główna:

17:00 - Lor

18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska

19:30 - Igo

21:05 - Mrozu MTV Unplugged

22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż:

17:40 - Leon Krześniak

18:55 - Raz, Dwa Trzy

20:20 - Zalia

22:00 - Ofelia

Scena Młodych Radar Polska:

17:40 - Pola Maj

18:55 - Zaleś

20:20 - Lotta

Kolejne koncerty w ramach tegorocznej trasy zostaną zorganizowane w pięciu polskich miastach w poniższych lokalizacjach:

10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela

17-18 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena

31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe

7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa

21 i 22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo

Męskie Granie. Oto ranking hymnów festiwalu: od najsłabszego do najlepszego: