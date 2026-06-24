Kto zagra w Polsce w 2026 roku? Szykujmy się na koncerty prawdziwych rockowych i metalowych ikon!

Nie da się tego nie zauważyć - odkąd na dobre odwołane zostały wszelkie obostrzenia, związane z pandemią COVID-19, fani i fanki koncertów naprawdę nie mają na co narzekać. Od co najmniej trzech lat nasz kraj regularnie odwiedzają największe światowe gwiazdy. Nie brak w tym wszystkim także halowych, arenowych, ale również stadionowych, koncertów naszych rodzimych artystów i artystek. Nie można zapominać oczywiście również o naszych festiwalach, których organizatorzy również ściągają największe współcześnie muzyczne ikony.

Na ten moment Polska zdaje się jawić jako miejsce naprawdę interesujące dla wykonawców, wykonawczyń i zespołów i już chyba do lamusa może odejść stwierdzenie, iż w kraju nad Wisłą nikt znaczący nie chce już grać. Co roku można przebierać w koncertach, a jedyne czego fanom i fankom muzyki na ten moment brakuje to czas - oraz oczywiście pieniądze!

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Kto wystąpi w Polsce w 2026? Na te nazwiska czekamy najbardziej!

2026 rok już trwa, a do tego z dnia na dzień pojawia się coraz więcej interesujących - a niekiedy naprawdę imponujących - ogłoszeń koncertowych. Już teraz wiemy, że na wizyty w Polsce szykują się chociażby System of a Down, Scorpions, Marilyn Manson, Korn czy Placebo.

Na kogo jeszcze czekamy szczególnie, patrząc na listę już ogłoszonych artystów, artystek i zespołów? Nie da się ukryć - już teraz jest na co! Zebraliśmy dla Was te największe i najważniejsze nazwiska w galerii - znajdziesz ją poniżej oraz na otwarciu tego artykułu!

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