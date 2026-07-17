Marilyn Manson w Łodzi 18 lipca 2026 - czasówka. O której godzinie muzyk pojawi się na scenie? Co z bagażem?

Już rok po wydanym w 2020 roku albumie We Are Chaos Marilyn Manson znalazł się pod ostrzałem. Muzyk został oskarżony, najpierw przez byłą narzeczoną, aktorkę Evan Rachel Wood, a następnie przez inne kobiety, o liczne przypadki napastowania na tle seksualnym, emocjonalnym i fizycznym. Gdy wydawało się, że muzyk już na zawsze będzie na cenzurowanym, w toku zawierania kolejnych ugód z oskarżającymi go, ten zaczął dawać do zrozumienia, że szykuje się do wielkiego powrotu do muzycznego świata.

Wieści o nawiązaniu współpracy z nową wytwórnią, Nuclear Blast, ogłaszanie kolejnych koncertów, aż w końcu wydanie w sierpniu 2024 roku pierwszej od czterech lat premierowej muzyki, która trafiła na album One Assassination Under God – Chapter 1 sprzed dwóch lat. Już w 2025 roku trasa muzyka nabrała większego rozmiaru i objęła swoim zasięgiem Polskę, gdy Manson w listopadzie ubiegłego roku zagrał w Warszawie w COS Torwar. Szybko po tym pokazie okazało się, że Brian Warner (prawdziwe imię i nazwisko Mansona) wróci nad Wisłę także i w 2026 roku!

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Marilyn Manson w Łodzi - CZASÓWKA. O której godzinie rozpocznie się koncert?

Już pod koniec 2025 roku okazało się, że Marilyn Manson wróci do naszego kraju niecały rok od występu na Torwarze! Pokaz artysty został zaplanowany na sobotę 18 lipca i odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Z racji tego, że do wydarzenia już bliżej, niż dalej, poznaliśmy jego harmonogram godzinowy. Przedstawia się on następująco:

18:00 otwarcie drzwi

20:00 VOWWS

21:00 Marilyn Manson

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Co z wnoszeniem bagażu na koncert Marilyna Mansona w Łodzi?

Organizator podał już także informację, co do możliwości wnoszenia bagażu na koncert. Oficjalny komunikat brzmi:

"Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość). Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa".

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