Machine Girl zagrają w Polsce w 2026 roku! Gdzie i kiedy pojawi się formacja?

Machine Girl od lat funkcjonują jako jedno z najbardziej niepowtarzalnych zjawisk na współczesnej scenie muzycznej. Trio w składzie Matt Stephenson (wokal, produkcja), Sean Kelly (perkusja) oraz Lucy Caputi (gitara) - wzmacniają punkowy egzoszkielet swojej muzyki elektroniczną alchemią, tworząc bezkompromisowo ciężkie i intensywne brzmienie. Rave, metal, punk oraz miażdżąca elektronika zderzają się z żywą perkusją i gitarami, tworząc dźwiękowy chaos, który najlepiej wybrzmiewa na koncertowej scenie. Teraz kapela zawita do Polski!

Autor: Yulissa Benitez/ Materiały prasowe