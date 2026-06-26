Machine Girl zagrają w Polsce w 2026 roku! Gdzie i kiedy pojawi się formacja?

Projekt od momentu debiutu w 2012 roku konsekwentnie wytycza własną ścieżkę, nie oglądając się na gatunkowe granice. Wydany w 2014 roku album „Wlfgrl” szybko osiągnął status kultowego, a utwory takie jak „Out by 16, Dead on the Scene”, „Ghost” czy „Mg1” do dziś zgromadziły miliony odtworzeń. Z każdym kolejnym wydawnictwem Machine Girl redefiniują swoje brzmienie, nieustannie przesuwając granice między elektroniką, punkiem i ekstremalnym hałasem.
Po zgromadzeniu milionów fanów, setek milionów odsłuchów i wyprzedanych koncertów na całym świecie, zespół otwiera kolejny rozdział wraz z siódmym albumem studyjnym „Psycho Warrior”. To materiał szorstki, brudny, nieprzewidywalny i bezkompromisowy, będący kolejnym dowodem na to, że Machine Girl pozostają jednym z najbardziej oryginalnych zespołów swojego pokolenia.
Machine Girl w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]
- 09.11.2026
- Klub Proxima, Warszawa
Bilety już w sprzedaży na www.LiveNation.pl.