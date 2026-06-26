Machine Girl zagrają w Polsce w 2026 roku! Gdzie i kiedy pojawi się formacja?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 15:02

Machine Girl od lat funkcjonują jako jedno z najbardziej niepowtarzalnych zjawisk na współczesnej scenie muzycznej. Trio w składzie Matt Stephenson (wokal, produkcja), Sean Kelly (perkusja) oraz Lucy Caputi (gitara) - wzmacniają punkowy egzoszkielet swojej muzyki elektroniczną alchemią, tworząc bezkompromisowo ciężkie i intensywne brzmienie. Rave, metal, punk oraz miażdżąca elektronika zderzają się z żywą perkusją i gitarami, tworząc dźwiękowy chaos, który najlepiej wybrzmiewa na koncertowej scenie.  Teraz kapela zawita do Polski!

Trzech członków zespołu Machine Girl pozuje do zdjęcia w pomieszczeniu o surowym wyglądzie. Na pierwszym planie Matt Stephenson w brązowym płaszczu i czarnej koszulce, za nim Sean Kelly z czerwoną opaską oraz Lucy Caputi. Sprawdź szczegóły koncertu na naszym portalu.
Autor: Yulissa Benitez/ Materiały prasowe

Projekt od momentu debiutu w 2012 roku konsekwentnie wytycza własną ścieżkę, nie oglądając się na gatunkowe granice. Wydany w 2014 roku album „Wlfgrl” szybko osiągnął status kultowego, a utwory takie jak „Out by 16, Dead on the Scene”, „Ghost” czy „Mg1” do dziś zgromadziły miliony odtworzeń. Z każdym kolejnym wydawnictwem Machine Girl redefiniują swoje brzmienie, nieustannie przesuwając granice między elektroniką, punkiem i ekstremalnym hałasem. 

Po zgromadzeniu milionów fanów, setek milionów odsłuchów i wyprzedanych koncertów na całym świecie, zespół otwiera kolejny rozdział wraz z siódmym albumem studyjnym „Psycho Warrior”. To materiał szorstki, brudny, nieprzewidywalny i bezkompromisowy, będący kolejnym dowodem na to, że Machine Girl pozostają jednym z najbardziej oryginalnych zespołów swojego pokolenia. 

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Machine Girl w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • 09.11.2026
  • Klub Proxima, Warszawa 

Bilety już w sprzedaży na www.LiveNation.pl.

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