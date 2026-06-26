„ReLoad” wraca z nową mocą. Metallica otwiera archiwa

Metallica prezentuje „ReLoad (Remastered)” – zremasterowaną wersję siedmiokrotnie platynowego albumu „ReLoad”. Za remaster odpowiada Reuben Cohen z Lurssen Mastering, a nad całością procesu czuwał Greg Fidelman. Wydawnictwo ukazało się w wielu formatach, w tym jako podwójny album winylowy 180 g, rozszerzona edycja 3CD, kaseta oraz w serwisach streamingowych, gdzie dostępny jest również miks w technologii Dolby Atmos.

Metallica - pierwsze single z każdego albumu zespołu!

Premierze wydawnictwa towarzyszy kolejna edycja akcji #GetTheReLoadOut. W internetowym konkursie fani z całego świata publikują własne interpretacje utworów z „ReLoad”. Po raz pierwszy do udziału zaproszeni zostali nie tylko muzycy, ale także artyści wizualni i performerzy. Na zwycięzców czekają dwa egzemplarze podpisanego przez członków Metalliki limitowanego boksu „ReLoad (Remastered)”.

W skład boksu wchodzą m.in. zremasterowany album na podwójnym winylu 180 g, singiel „The Memory Remains” na płycie 7", koncert „Live at Ministry of Sound '97” na trzech winylach, 15 płyt CD z niepublikowanymi wcześniej nagraniami, cztery płyty DVD z materiałami koncertowymi i archiwalnymi oraz kolekcja pamiątek, w tym repliki przepustek koncertowych, zestaw kostek gitarowych, plakat „Gimme Fuel”, grafika autorstwa Pusheada oraz ekskluzywna, 128-stronicowa książka ze zdjęciami i wspomnieniami osób uczestniczących w powstawaniu albumu.

Album „ReLoad”, wydany 18 listopada 1997 roku, był trzecim z rzędu albumem Metalliki, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. Spędził na notowaniu blisko 80 tygodni, osiągnął pierwsze miejsce w sześciu krajach i trafił do czołowej dziesiątki list sprzedaży w kilkunastu kolejnych.

Materiał nagrany podczas sesji w studiu The Plant w Kalifornii pokazał zespół w okresie twórczych poszukiwań. To właśnie na „ReLoad” Metallica odważnie poszerzyła muzyczne horyzonty, sięgając po mniej oczywiste instrumenty, takie jak lira korbowa czy skrzypce w „Low Man's Lyric”, oraz zapraszając Marianne Faithfull do wykonania gościnnej partii wokalnej w „The Memory Remains”.

Blisko trzy dekady po premierze „ReLoad” pozostaje jednym z najważniejszych rozdziałów w historii zespołu. Utwory „Fuel” i „The Memory Remains” do dziś należą do kluczowych punktów koncertów Metalliki.

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