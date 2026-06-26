Mariusz Duda (ex Riverside) z nowym wydawnictwem. Posłuchaj "Transition II"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 14:54

Właśnie ukazało się nowe wydawnictwo Lunatic Soul, projektu multiinstrumentalisty i kompozytora Mariusz Duda, zatytułowane "Transition II".

Mariusz Duda
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Wydawnictwo zawiera nowo zremiksowane i zremasterowane bonusowe utwory z siódmego albumu Lunatic Soul, "Through Shaded Woods", a także wcześniej niepublikowany "Realm Of The Weeping Willows”, którego pierwszy szkic narodził się podczas sesji nagraniowych w 2020, ale został ukończony na początku 2026 roku.

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Wraz z płytą "The World Under Unsun" zakończył się pierwszy muzyczny rozdział Lunatic Soul. I zanim projekt wejdzie w zupełnie nową fazę, chciałbym powrócić do jednej suity sprzed 6 lat, która nigdy nie ukazała się na winylu, i w nowej, skondensowanej wersji, w końcu zaprezentować ją na winylowym nośniku. To album, który pojawia się w idealnym momencie. Można zapytać: dlaczego akurat teraz? Dzieje się tak dlatego, że Lunatic Soul się zmienia. Po opublikowaniu ośmiu albumów tworzących mroczny cykl "The Circle of Life & Death", Lunatic Soul przekształca się w projekt, w którym zacznie pojawiać się więcej muzycznego światła i nadziei. A "Transition II" już zawiera te jaśniejsze elementy i zajmuje miejsce dokładnie pomiędzy starym a nowym - Mariusz Duda o albumie.

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Premierze płyty towarzyszy wydanie singla "Realm Of The Weeping Willows".

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