Mariusz Duda (ex Riverside) z nowym wydawnictwem. Posłuchaj "Transition II"

Wraz z płytą "The World Under Unsun" zakończył się pierwszy muzyczny rozdział Lunatic Soul. I zanim projekt wejdzie w zupełnie nową fazę, chciałbym powrócić do jednej suity sprzed 6 lat, która nigdy nie ukazała się na winylu, i w nowej, skondensowanej wersji, w końcu zaprezentować ją na winylowym nośniku. To album, który pojawia się w idealnym momencie. Można zapytać: dlaczego akurat teraz? Dzieje się tak dlatego, że Lunatic Soul się zmienia. Po opublikowaniu ośmiu albumów tworzących mroczny cykl "The Circle of Life & Death", Lunatic Soul przekształca się w projekt, w którym zacznie pojawiać się więcej muzycznego światła i nadziei. A "Transition II" już zawiera te jaśniejsze elementy i zajmuje miejsce dokładnie pomiędzy starym a nowym - Mariusz Duda o albumie.