Dead Poety Society powraca z nowym singlem "Roach"! Zobacz niepokojący teledysk

„Uraza. O tym właśnie jest ten utwór. O ludziach, którzy cię skrzywdzili, wykorzystali i zadali ból. Pozwól temu uczuciu narastać i całkowicie cię pochłonąć” - mówi zespół.
Motywy urazy, narastającego gniewu i wyniszczającej obsesji znajdują swoje odzwierciedlenie również w teledysku - filmowym, sugestywnym obrazie, w którym początkowy niepokój stopniowo przeradza się w prawdziwe poczucie grozy.
„Roach” został wyprodukowany przez Paula Meany’ego (Twenty One Pilots, Pierce the Veil), zmiksowany przez Adama Hawkinsa (Turnstile, Yungblud) i nagrany w studiach Valley View Studios oraz The Park w Los Angeles.
Na początku ubiegłego miesiąca kwartet z Los Angeles zaprezentował swój pierwszy nowy utwór od czasu albumu „FISSION” z 2024 r. Singiel „Sinner Systems”, któremu również towarzyszył teledysk w reżyserii Mindreadera i Darrena Craiga, powstał z inspiracji chęcią „postawienia lustra przed współczesnym nadmiarem i emocjonalnym odrętwieniem”. Efektem jest mroczna, ciężka kompozycja oparta na obniżonych strojach gitar i charakterystycznych, bezprogowych liniach basu.