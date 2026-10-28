Jarvis Cocker stawia sprawę jasno: "W tym formacie muzyka sprawdza się najlepiej"

W świecie zdominowanym przez cyfrowe platformy streamingowe i utwory szykowane pod algorytmy TikToka, lider grupy Pulp, Jarvis Cocker, dostrzega zdecydowanie powrót do czegoś o wiele bardziej tradycyjnego.

Muzyk uważa, że krążki długogrające znów odzyskują należne im miejsce w sercach słuchaczy.

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W wywiadzie dla magazynu NME Cocker przypomniał, że sprzedaż winyli w ostatnich latach rośnie. Według muzyk to najlepszy dowód na to, że fani muzyki na nowo odkrywają urok słuchania płyt z zachowaniem ich naturalnej struktury. Dla frontmana Pulp rządzą czarne krążki.

Zawsze uważałem, że płyty winylowe to format, w którym muzyka sprawdza się najlepiej. Masz stronę trwającą zaledwie 20 minut, możesz jej wysłuchać, pójść zrobić sobie herbatę czy cokolwiek innego, a potem wrócić do reszty. To świetna sprawa – powiedział Jarvis Cocker.

Artysta uważa także, że single służą do odkrywania nowej muzyki, ale to właśnie albumy dają powód, by zostać z nią na dłużej.,

Przypomnijmy, że formacja Pulp powstała pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w angielskim Sheffield. W 1983 grupa zadebiutowała za sprawą krążka It. Pulp największe sukcesy odniósł w latach dziewięćdziesiątych, a to wszystko, dzięki albumowi Different Class (1995) ze słynnym utworem Common People. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku grupa znikała i powracała. W 2022, po prawie dekadzie przerwy, po raz kolejny doszło do reaktywacji Pulp. Zaowocowała ona, w końcu, premierowym studyjnym wydawnictwem, More (2025), pierwszym od 2001.

Winyle doganiają CD. Polski rynek muzyczny rośnie

Cyfrowy streaming bezsprzecznie dominuje na rynku, ale fani muzyki w Polsce coraz chętniej sięgają po tradycyjne nośniki. Związek Producentów Audio Video (ZPAV) opublikował na swojej stronie internetowej najnowsze dane za pierwsze półrocze 2026 roku.

Wniosek? Polski rynek muzyczny przeżywa prawdziwy boom, a sprzedaż płyt winylowych rośnie w kosmicznym tempie, niemal zrównując się wartościowo z CD! Wpływy ze sprzedaży czarnych krążków wzrosły o niesamowite 46,3 proc., osiągając poziom 42,4 mln zł.

Polski rynek nagrań fonograficznych w pierwszych sześciu miesiącach tego roku osiągnął wartość ponad 515 mln zł. Aby uświadomić sobie skalę tego sukcesu, wystarczy spojrzeć na takie samo zestawienie sprzed pięciu lat– wówczas w pierwszym półroczu wartość wynosiła zaledwie 221,1 mln zł.

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