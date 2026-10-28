Baby Lasagna w Polsce już w grudniu! Artysta szykuje aż trzy widowiska

Baby Lasagna powraca do Polski

Baby Lasagna, chorwacki artysta, który podbił serca europejskiej publiczności, ogłosił swój powrót do Polski! Marko Purišić, bo tak brzmi jego prawdziwe imię, ponownie zagra w Polsce. To doskonała wiadomość dla wszystkich fanów jego energetycznego połączenia rocka, popu i metalu.

Artysta, który zyskał gigantyczną popularność po zajęciu drugiego miejsca na Eurowizji w 2024 roku, wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, za każdym razem spotykając się z gorącym przyjęciem. Nadchodzące występy będą częścią jego europejskiej trasy koncertowej, podczas której zaprezentuje zarówno swoje największe hity, jak i zupełnie nowy materiał. Polska publiczność po raz kolejny będzie miała okazję doświadczyć na żywo charyzmy i pasji, z których słynie Baby Lasagna.

Baby Lasagna | Wywiad Eska ROCK

Baby Lasagna w Polsce 2026 - Daty i miejsca koncertów

Fani artysty powinni zapisać w kalendarzach daty: 29, 30 listopada i 1 grudnia 2026 roku. W tych dniach Baby Lasagna wystąpi kolejno w poznańskim Klubie Tama, w Warszawie w Palladium oraz w krakowskim Klubie Kwadrat. Koncerty odbędą się w ramach trasy "End the Party Tour 2026", która ma być powrotem artysty do jego muzycznych korzeni, z mocniejszym akcentem na brzmienia alternatywne i metalowe.

To wyjątkowa okazja, aby usłyszeć na żywo utwory z wydanego w 2025 roku albumu "DMNS & MOSQUITOES" oraz premierowe kompozycje. Organizatorem wydarzenia jest agencja Winiary Bookings. Warto pamiętać, że wstęp na koncert jest możliwy od 13. roku życia za pisemną zgodą rodzica, a osoby poniżej tego wieku muszą przyjść z pełnoletnim opiekunem prawnym.

Baby Lasagna w Krakowie 2026 - BILETY, CENA

Wejściówki na krakowski koncert Baby Lasagna są już dostępne w sprzedaży. Przedsprzedaż biletów ruszyła 8 marca 2026 roku, więc fani mogli już zaopatrzyć się w swoje bilety. Cena pojedynczego biletu wynosi 139 PLN i zawiera ona wszystkie obowiązkowe opłaty.

Wejściówki można nabywać za pośrednictwem kilku oficjalnych kanałów dystrybucji. Sprzedaż prowadzą platformy biletowe takie jak mticket.pl, ebilet.pl, empikbilety.pl oraz bezpośrednio strona organizatora, czyli winiarybookings.pl. Bilety mogą być również dostępne w innych oficjalnych punktach sprzedaży biletów na wydarzenia muzyczne w Polsce. Warto nie zwlekać z zakupem, ponieważ poprzednie koncerty artysty w naszym kraju cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

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