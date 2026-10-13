Historyczna sytuacja na liście "Billboard 200". The Beatles, Taylor Swift i Drake razem w czołówce zestawienia

Historyczny moment na liście "Billboard 200". The Beatles, Taylor Swift i Drake biją rekordy

Regularne notowania amerykańskiej listy Billboard 200 ukazują się od wiosny 1956 roku. Jednak najświeższa odsłona zestawienia, datowana na 17 października 2026 roku, przejdzie do historii. Dlaczego? W TOP5 ulokowali się Taylor Swift, Drake oraz The Beatles. Coś takiego nie miało nigdy wcześniej miejsca.

A co czyni to wydarzenie tak szczególnym? Kluczowe znaczenie mają tutaj osiągnięcia tych twórców. Cała trójka to rekordziści pod względem liczby albumów, które wylądowały na pierwszym miejscu tego kultowego podsumowania muzycznego.

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Warto przypomnieć, że historycznym liderem zestawienia jest legendarna brytyjska formacja z Liverpoolu, mająca na koncie 19 płyt na samym szczycie. Zaraz za muzykami The Beatles znajdują się Taylor Swift i Drake. Oboje mogą się pochwalić 15 takimi krążkami.

Spoglądając na aktualne notowanie, amerykańska wokalistka Taylor Swift obroniła pozycję liderki z płytą The Life of a Showgirl (to już jej 14. tydzień na pierwszym miejscu). Z kolei kanadyjski raper Drake z albumem HABIBTI przeskoczył na drugą lokatę. Zespół The Beatles pojawił się na czwartej pozycji, a to wszystko dzięki nowemu wydaniu ich słynnego dzieła Rubber Soul, którego premiera miała miejsce ponad 60 lat temu.

W latach 2009–2026 Drake i Taylor Swift często widnieli wspólnie na wysokich pozycjach. The Beatles pojawiali się tam raczej okazyjnie przy okazji reedycji takich wydawnictw jak Let It Be czy Revolver. Co ciekawe, brytyjska grupa dzieliła już wcześniej obecność w TOP10 z Drake'iem sześć razy, ale w towarzystwie Taylor Swift znaleźli się tam zaledwie dwukrotnie.

Paul McCartney zdradza sekret okładki kultowej płyty The Beatles. "To był czysty przypadek!"

Szósty album The Beatles, Rubber Soul, znowu podbija listy przebojów za sprawą jubileuszowego wydania. W ramach promocji Paul McCartney podzielił się wyjątkowym wspomnieniem dotyczącym powstania jednej z najbardziej rozpoznawalnych okładek w historii muzyki rockowej. Zdecydował o tym przypadek.

Autorem całości był ceniony fotograf Robert Freeman. – Nasza przyjaźń z Robertem, który mieszkał w tym samym bloku co John [Lennon - przyp. red.], sprawiała, że był oczywistym wyborem do zrobienia zdjęcia na okładkę. Zrobiliśmy z nim sesję, a on pokazał nam jej efekty. Stosowaną przez niego wówczas metodą było rzucanie zrobionych przez siebie zdjęć na biały kawałek tektury o kształcie i rozmiarze okładki płyty. Gdy wybieraliśmy odpowiednie ujęcie, kawałek tektury odchylił się do tyłu, nadając obrazowi wydłużony kształt. Kiedy takie rzeczy działy się z The Beatles, zamiast po prostu myśleć, że to błąd, chwyciliśmy ten pomysł i powiedzieliśmy: "To jest idealne. Jeśli wydrukujesz to w tym rozciągniętym kształcie, będzie to nawiązać do tytułu 'Rubber Soul'". Robertowi pomysł się spodobał i tak właśnie zrobiliśmy – napisał McCartney we wstępie do książeczki, która została dodana do najbardziej obszernego wydania Rubber Soul.

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