The Beatles są ikonami Liverpoolu dzięki... Oasis? Zaskakujące stwierdzenie Liama Gallaghera

The Beatles to zespół dziś bardzo dobrze znany na całym świecie. Swoje pierwsze kroki formacja stawiała jednak w Wielkiej Brytanii, a dokładniej to w Liverpoolu, gdzie spotkali się po raz pierwszy i zaprzyjaźnili Paul McCartney i John Lennon.

Obecnie o formacji mówi się używając różnych nazw, a jedną z najczęściej powtarzanych jest chociażby "czwórka z Liverpoolu". Czyżby fakt, że coś takiego właśnie ma miejsce zawdzięczany jest zespołowi... Oasis?!

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Liam Gallagher zaskakująco o The Beatles!

Tak właśnie uważa Liam Gallagher. Wokalista zespołu - który powstał wcale nie w Liverpoolu, a w Manchesterze - zaskoczył stwierdzeniem w jednym z wpisów, który pojawił się na jego koncie na portalu "X".

Od kilku dni muzyk żywo dyskutuje w ten sposób z kibicami przeciwnej drużyny piłkarskiej, Liverpool FC, a to dlatego, że jego reprezentacja, czyli Manchester City, został ukarany za naruszanie przepisów finansowych. Wykłócając się z Internautami i uderzając w inne drużyny, po drodze dostało się także samemu miastu Liverpool i Beatlesom.

W jednym z tweetwów Liam napisał, że: "Ci wszyscy ludzie z Liverpoolu czepiają się mnie i mojego zespołu, a przecież Oasis zrobili dla tego miasta więcej, niż oni kiedykolwiek zrobią. Oasis przywróciło pamięć o The Beatles, na czym oni bez wątpienia bezpośrednio korzystają – niewdzięczne gnojki.

Jak się można było spodziewać, uwaga ta wzbudziła bardzo duży sprzeciw innych komentujących, którzy wprost zarzucili Liamowi arogancję, megalomanię i narcyzm.

All these Scousers giving me and my band shit OASIS have done more for the city of Liverpool than they will ever do OASIS put the BEATLES back on the map which they no doubt directly profit from UNGRATEFUL little SODS MCFC LG x— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 6, 2026

Dokument o Oasis już w streamingu w Polsce!

W piątek 9 października do streamingu trafił dokument o zespole. Oasis: Don't Look Back in Anger można oglądać także w Polsce za pośrednictwem platformy streamingowej Disney+.

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