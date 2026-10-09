The Beatles są ikonami Liverpoolu dzięki... Oasis? Zaskakujące stwierdzenie Liama Gallaghera

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-09 12:11

O zespole The Beatles zwykło się mówić przy pomocy różnych nazw, a jedną z najczęściej wykorzystywanych jest z pewnością zwrot "czwórka z Liverpoolu". Czyżby jednak fakt, że takowy w ogóle istnieje był w jakimś stopniu zasługą... zespołu Oasis? Liam Gallagher ponownie zaskoczył swoją wersją historii rocka! Co powiedział muzyk?

Zespół The Beatles. W kółku na pierwszym planie bracia Gallagher z Oasis. O ich relacjach przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

The Beatles to zespół dziś bardzo dobrze znany na całym świecie. Swoje pierwsze kroki formacja stawiała jednak w Wielkiej Brytanii, a dokładniej to w Liverpoolu, gdzie spotkali się po raz pierwszy i zaprzyjaźnili Paul McCartney i John Lennon.

Obecnie o formacji mówi się używając różnych nazw, a jedną z najczęściej powtarzanych jest chociażby "czwórka z Liverpoolu". Czyżby fakt, że coś takiego właśnie ma miejsce zawdzięczany jest zespołowi... Oasis?!

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Liam Gallagher zaskakująco o The Beatles!

Tak właśnie uważa Liam Gallagher. Wokalista zespołu - który powstał wcale nie w Liverpoolu, a w Manchesterze - zaskoczył stwierdzeniem w jednym z wpisów, który pojawił się na jego koncie na portalu "X".

Od kilku dni muzyk żywo dyskutuje w ten sposób z kibicami przeciwnej drużyny piłkarskiej, Liverpool FC, a to dlatego, że jego reprezentacja, czyli Manchester City, został ukarany za naruszanie przepisów finansowych. Wykłócając się z Internautami i uderzając w inne drużyny, po drodze dostało się także samemu miastu Liverpool i Beatlesom.

W jednym z tweetwów Liam napisał, że: "Ci wszyscy ludzie z Liverpoolu czepiają się mnie i mojego zespołu, a przecież Oasis zrobili dla tego miasta więcej, niż oni kiedykolwiek zrobią. Oasis przywróciło pamięć o The Beatles, na czym oni bez wątpienia bezpośrednio korzystają – niewdzięczne gnojki.

Jak się można było spodziewać, uwaga ta wzbudziła bardzo duży sprzeciw innych komentujących, którzy wprost zarzucili Liamowi arogancję, megalomanię i narcyzm.

Dokument o Oasis już w streamingu w Polsce!

W piątek 9 października do streamingu trafił dokument o zespole. Oasis: Don't Look Back in Anger można oglądać także w Polsce za pośrednictwem platformy streamingowej Disney+.

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