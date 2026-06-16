Legendarny kompozytor chciał napisać utwór z Ozzym Osbourne'em. Ale do współpracy... ostatecznie nie doszło

Pod koniec lat 80. Ozzy Osbourne płynął na fali. A to chociażby za sprawą gigantycznego sukcesu ballady Close My Eyes Forever, którą wokalista nagrał w duecie z Litą Ford. Nic więc dziwnego, że wytwórnia, dla której nagrywał Książe Ciemności, chciała wypuścić w świat kolejny mocny singiel, który mógłby zawojować listy przebojów. I przy okazji wypromowałby konkretnie jego solowy album. Dlatego też przedstawiciele zwrócili się z propozycją do kompozytora Russa Ballarda. Były wokalista zespołu Argent miał na koncie mocne hity. To on w końcu był odpowiedzialny za Since You Been Gone od Rainbow czy God Gave Rock And Roll To You z repertuaru Kiss. Wiedział więc doskonale, jak skomponować przebój, który dotrze do szerokiego grona odbiorców.

Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty eska rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Wytwórnia płytowa Ozzy'ego zadzwoniła do mnie z informacją, że nagrał album, ale potrzebuje singla i zapytali, czy chciałbym napisać coś razem z nim? – wspominał w rozmowie z magazynem Classic Rock. Do spotkania Ballarda z Osbourne'em ostatecznie doszło.

Zjawił się, podpierając się laską i wyglądało na to, że przechodził akurat przez nieco trudniejszy okres. Był jednak niesamowicie, ale to niesamowicie zabawny. Usiedliśmy w moim salonie, z którego rozciągał się widok na ogromny ogród. Ozzy zapytał mnie, czy mam gogle noktowizyjne. Oczywiście ich nie miałem. Powiedział mi wtedy, że można dorwać parę z demobilu wojskowego za dziesięć tysięcy dolarów. On sam takie miał. Opowiadał te wszystkie niesamowicie śmieszne rzeczy, choć nie jestem pewien, czy taki był jego zamiar. Bawiliśmy się tak dobrze, że w ogóle nie zabraliśmy się za pisanie – dodał Russ Ballard.

No i do współpracy więc nie doszło. Nie zmienia to jednak faktu, że Osbourne nie spuścił z tonu. W 1991 na rynku ukazał się album No More Tears, na którym znalazły się takie kompozycje, jak m.in. tytułowa, Mama, I'm Coming Home czy I Don't Want to Change the World.

Ozzy Osbourne został oficjalnie uhonorowany w amerykańskim Kongresie!

Ozzy Osbourne został pośmiertnie doceniony na najwyższym szczeblu państwowym w USA. Amerykańska Izba Reprezentantów oddała hołd wokaliście Black Sabbath, wpisując jego zasługi do Oficjalnego Rejestru Kongresu. Za całą inicjatywą stoi republikańska kongresmenka Victoria Spartz reprezentująca stan Indiana. – Wywodził się z bardzo skromnego środowiska. Wychowany przez rodziców, którzy byli robotnikami fabrycznymi, podniósł się ze skromnych realiów, by stać się jednym z najbardziej wpływowych artystów wszech czasów – prawdziwym bohaterem klasy robotniczej, którego sukces nigdy nie wymazał jego autentyczności ani więzi ze zwykłymi ludźmi – powiedziała.

Oto ciekawostki o albumie The Ultimate Sin od Ozzy'ego Osbourne'a: