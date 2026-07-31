Krzysztof Krawczyk zaśpiewał piosenki Boba Dylana. Nadchodzi wyjątkowy winyl

Krzysztof Krawczyk i Bob Dylan. Wyjątkowa płyta znów w sprzedaży

To prawdziwa gratka dla fanów Krzysztofa Krawczyka i miłośników winylowych brzmień. Na rynek trafiło właśnie wyjątkowe wydanie albumu „Wiecznie młody. Piosenki Boba Dylana”, na którym polski artysta zmierzył się z twórczością legendarnego amerykańskiego barda. Płyta nie tylko brzmi, ale i wygląda zjawiskowo.

Wytłoczono ją na efektownym, perłowym krążku w kolorze granatowym. Dzięki temu album jest nie tylko muzyczną pamiątką, ale też prawdziwym rarytasem dla kolekcjonerów, którzy cenią sobie oryginalne i estetyczne wydania płyt.

The Voice Senior: Była odkryciem Krzysztofa Krawczyka. Po latach wraca na wielką scenę

Projekt, który dojrzewał latami

Krzysztof Krawczyk przez lata swojej kariery chętnie sięgał po utwory największych światowych artystów, interpretując na nowo piosenki takich ikon jak Leonard Cohen. Album poświęcony twórczości Boba Dylana był jednak dla niego projektem szczególnym, o którym myślał od dawna. Co ciekawe, prace nad płytą rozpoczęły się jeszcze zanim Dylan został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. Późniejsze przyznanie mu tego wyróżnienia tylko potwierdziło ponadczasową wartość jego tekstów.

Jak podkreślał sam Krawczyk, w piosenkach amerykańskiego twórcy odnajdywał jednocześnie „tajemnicę i prawdę”. Chcąc jak najlepiej oddać ich głębię, zaprosił do współpracy najlepszych ekspertów.

Wybitni specjaliści na pokładzie

Aby mieć pewność, że polskie wersje tekstów zachowają literacki kunszt oryginałów, artysta powierzył przekłady Danielowi Wyszogrodzkiemu. To ceniony tłumacz i jeden z największych znawców twórczości Dylana w Polsce. Z kolei za warstwę muzyczną i aranżacje odpowiadał Wiesław Wolnik, który wcześniej pracował z Krawczykiem przy albumie z piosenkami Cohena – „Tańcz mnie po miłości kres”.

Obaj specjaliści nie tylko wykonali swoje zadania, ale też aktywnie uczestniczyli w doborze repertuaru na płytę. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem stworzyli spójną opowieść, prezentując jego autorskie, pełne szacunku interpretacje, które nie gubią emocjonalnego wymiaru oryginalnych kompozycji.

Ambitny projekt w nowej odsłonie

Nowe wydanie albumu na granatowym winylu to doskonała okazja, by przypomnieć sobie jeden z najbardziej ambitnych projektów w bogatym dorobku Krzysztofa Krawczyka. To propozycja zarówno dla tych, którzy od lat kolekcjonują płyty, jak i dla wszystkich słuchaczy ceniących znakomite interpretacje ponadczasowych piosenek.