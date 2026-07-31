Geezer Butler miał zagrać na nowym albumie Tony'ego Iommi! Dlaczego współpraca nie doszła do skutku?

W środę 29 lipca oficjalne potwierdzenie w rzeczywistości znalazły krążące w branży muzycznej już od kilku dobrych miesięcy plotki. Legendarny Tony Iommi, gitarzysta i założyciel zespołu Black Sabbath, uznawanego za pionierski dla heavy metalu, zapowiedział swój nowy, wyczekiwany album studyjny.
Muzyk zdecydował się powrócić z materiałem pod własnym nazwiskiem po upływie aż 21 lat. Przypominamy, że nadchodzący krążek From the Dark jest następcą Fused z 2005 roku. Nowa płyta Iommi ukaże się 23 października, wiadomo już, że złoży się na nią osiem premierowych utworów, w tym singlowe World Alone. W tworzeniu wydawnictwa słynnego gitarzystę wspomagał zespół w składzie: wokalista i współautor tekstów Jorn Lande, perkusista Karl Brazil oraz basistka Becky Baldwin. Co ciekawe, okazuje się, że początkowo to wcale nie ona miała się pojawić na krążku!
Dlaczego Geezer Butler nie zagrał na nowej płycie Tony'ego Iommi?
Zdradził to sam gitarzysta w nowym wywiadzie, udzielonym magazynowi "Rolling Stone". Opowiedział w nim nieco szerzej o połączeniu sił z każdym z muzyków dodając, że współpraca z Lande chodziła mu po głowie już od 2010 roku, kiedy oto wystąpił on u boku Heaven & Hell na festiwalu w secie honorującym Ronniego Jamesa Dio.
Na ciekawą uwagę Iommi pozwolił sobie, zatrzymując się przy basistce. Jak przyznał, ta pochodzi z Birmingham i w swojej grze inspiruje się bardzo Butlerem, na czym bardzo mu zależało. Muzyk został w tym miejscu zapytany o to, czy nie myślał o nawiązaniu współpracy właśnie z dawnym kolegą z Black Sabbath. Jak przyznał, bardzo mu na tym zależało i pierwszym zaproszonym do zagrania na basie na całym From the Dark był właśnie Butler. Niestety jednak, basista nie mógł wziąć udziału w sesjach nagraniowych i on sam nie do końca jest w stanie wskazać powód takiego stanu rzeczy:
Chciałem, żeby zagrał na tym albumie, ale nie mógł. Chyba nagrywa swój własny album. Albo coś się tam wtedy wydarzyło i nie mógł przyjechać do Anglii. Chciałem to dokończyć i w końcu wydać, naprawdę. Ponieważ Becky, jak już wspomniałem, jest fanką Geezera i gra w tym stylu, pomyślałem, że spróbujemy. I była dobra - mówi Tony Iommi.
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