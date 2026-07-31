Geezer Butler miał zagrać na nowym albumie Tony'ego Iommi! Dlaczego współpraca nie doszła do skutku?

W środę 29 lipca oficjalne potwierdzenie w rzeczywistości znalazły krążące w branży muzycznej już od kilku dobrych miesięcy plotki. Legendarny Tony Iommi, gitarzysta i założyciel zespołu Black Sabbath, uznawanego za pionierski dla heavy metalu, zapowiedział swój nowy, wyczekiwany album studyjny.

Muzyk zdecydował się powrócić z materiałem pod własnym nazwiskiem po upływie aż 21 lat. Przypominamy, że nadchodzący krążek From the Dark jest następcą Fused z 2005 roku. Nowa płyta Iommi ukaże się 23 października, wiadomo już, że złoży się na nią osiem premierowych utworów, w tym singlowe World Alone. W tworzeniu wydawnictwa słynnego gitarzystę wspomagał zespół w składzie: wokalista i współautor tekstów Jorn Lande, perkusista Karl Brazil oraz basistka Becky Baldwin. Co ciekawe, okazuje się, że początkowo to wcale nie ona miała się pojawić na krążku!

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

Dlaczego Geezer Butler nie zagrał na nowej płycie Tony'ego Iommi?

Zdradził to sam gitarzysta w nowym wywiadzie, udzielonym magazynowi "Rolling Stone". Opowiedział w nim nieco szerzej o połączeniu sił z każdym z muzyków dodając, że współpraca z Lande chodziła mu po głowie już od 2010 roku, kiedy oto wystąpił on u boku Heaven & Hell na festiwalu w secie honorującym Ronniego Jamesa Dio.

Na ciekawą uwagę Iommi pozwolił sobie, zatrzymując się przy basistce. Jak przyznał, ta pochodzi z Birmingham i w swojej grze inspiruje się bardzo Butlerem, na czym bardzo mu zależało. Muzyk został w tym miejscu zapytany o to, czy nie myślał o nawiązaniu współpracy właśnie z dawnym kolegą z Black Sabbath. Jak przyznał, bardzo mu na tym zależało i pierwszym zaproszonym do zagrania na basie na całym From the Dark był właśnie Butler. Niestety jednak, basista nie mógł wziąć udziału w sesjach nagraniowych i on sam nie do końca jest w stanie wskazać powód takiego stanu rzeczy:

Chciałem, żeby zagrał na tym albumie, ale nie mógł. Chyba nagrywa swój własny album. Albo coś się tam wtedy wydarzyło i nie mógł przyjechać do Anglii. Chciałem to dokończyć i w końcu wydać, naprawdę. Ponieważ Becky, jak już wspomniałem, jest fanką Geezera i gra w tym stylu, pomyślałem, że spróbujemy. I była dobra - mówi Tony Iommi.

Oto najlepsze albumy w dyskografii Black Sabbath: