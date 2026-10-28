Kiss ogłaszają premierę dokumentu z pożegnalnej trasy koncertowej. Kiedy premiera?

Kiss należy do grona zespołów, które naprawdę sporo czasu spędziły w swojej pożegnalnej trasie koncertowej. Seria występów pod szyldem "End of the Road World Tour" została ogłoszona niemal dekadę temu, we wrześniu 2018 roku. Pierwszy pokaz odbył się 31 stycznia kolejnego roku w Kanadzie. Choć początkowo wcale nie takie było założenie, to pożegnalne tournée amerykańskiej ikony shock rocka potrwało aż cztery lata, do 2023 roku, obejmując tym samym czas, gdy ta świętowała swoje pięćdziesięciolecie.

Ostatnie dwa koncerty w ramach "End of the Road World Tour" odbyły się 1 i 2 grudnia w Nowym Jorku w tamtejszym Madison Square Garden. To na nich właśnie ogłoszono oficjalnie, że Kiss powrócą, na ten moment ma to nastąpić w 2028 roku, jednak nie osobiście. Obecnie wiadomo, że trwają intensywne prace nad awatarami muzyków, którzy otworzyli ostatni skład grupy: Gene Simmonsa, Paula Stanleya, Erica Singera oraz Tommy'ego Thayera.

Kiss - największe przeboje legendy rocka

Będzie film dokumentalny o pożegnalnej trasie Kiss

Choć fani i fanki formacji już od dobrych kilku lat czekają na wieści o filmie biograficznym o jej historii, pieczę nad którym miała sprawować platforma Netflix, to wcześniej nadeszły zupełnie inne wieści.

Okazuje się, że Kiss szykuje się już do zaprezentowania swoim fanom i fankom filmu dokumentalnego! Ten skupi się na tym, co działo się w obozie zespołu w latach 2019-2023, czyli właśnie w trakcie trwania "End of the Road World Tour". Jak zapowiada zespół, kamery dokładnie pokażą to, co działo się za kulisami wydarzenia, wieńczącego całą historię Kiss. Ma to być niezwykle szczera opowieść, pełna wyzwań, koleżeństwa, ale także przedstawienia konfliktów w obozie zespołu.

Będzie wydarzenie online z transmisją dokumentu!

Za reżyserię Kiss: End Of The Road odpowiada DJ Viola. Co ciekawe, oficjalna premiera dokumentu będzie miała miejsce 19 listopada za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej grupy.

Oczywiście nie będzie to premiera darmowa. Aby obejrzeć film należy wykupić bilet z dostępem do transmisji. Kosztuje on 67 zł.