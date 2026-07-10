Metal jest najbardziej inteligentym gatunkiem muzycznym

Ostatnio portal Prodigy Education postanowił przenalizować dość dokładnie teksty piosenek pod kątem różnorodności leksykalnych. Na warsztat wzięto teksty najpopularniejszych artystów ostatnich dekad (analizowano po 10 tytułów na jednego wykonawcę).

Okazało się, że najinteligentniejszym gatunkiem jest metal. Ciężkie brzmienia, jak widać, charakteryzują się najbardziej inteligentnymi tekstami. Tuż za nim znalazł się rock, a na kolejnych miejscach m.in. country, hip-hop czy pop.

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Pozostając w temacie metalu. Na szczycie listy znalazł się Black Sabbath, który uzyskał 52 proc., jeśli chodzi o największą różnorodność leksykalną. Dalej za nimi wskazano na Slayera (51 proc.), Megadeth (45 proc.), Iron Maiden, Judas Priest (po 44 proc.) czy Panterę (42 proc.).

Inteligentne teksty mają też rockowe zespoły czy wykonawcy, jak Pink Floyd, Bruce Springsteen, Bob Dylan czy Jimi Hendrix. Oni wszyscy znaleźli się w TOP20 bez podziału na gatunki.

To jednak nie wszystko. Okazało się również, że metal jest gatunkiem, który niesie najbardziej negatywne przesłanie. W tym względzie przewodzi Slayer, a w czołówce znajdują się także: Iron Maiden, Slipknot i System of a Down. Dla przeciwwagi: o wiele bardziej pozytywne przesłanie odnajdziemy w twórczości m.in. Led Zeppelin czy Fleetwood Mac.

Ponadto przepytano również 1000 mieszkańców USA, jak ich gusta muzyczne wpływają na wyniki w pracy i jaką rolę odgrywa muzyka w nauce ich dzieci w domu (metal tu się, niestety, nie załapał).

Wszystkie szczegóły wspomnianych badań znajdziemy w sieci, a dokładnie w tym miejscu.

Slayer zagra także w 2025

Slayer nie zamierza zejść ze sceny. W tym roku grupa powróciła na dwa festiwalowe koncerty po pięcioletniej przerwie. Muzycy zapowiedzieli teraz pierwszy występ w 2025.

Zespół zagra na nadchodzącej edycji festiwalu Louder Than Life, które odbędzie się w Kentucky Exposition Center w Louisville w dniach 18-21 września 2025. Slayer miał na tym festiwalu wystąpić w tym roku. Do tego koncertu ostatecznie nie doszło. Został on odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

10 najlepszych utworów ze słowem metal w tytule:

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