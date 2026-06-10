Guns N' Roses podsumowali wizytę w Gliwicach. Sprawdź, czy znajdziesz siebie na opublikowanym wideo!

Wielu i wiele z pewnością pamięta jeszcze te czasy, gdy w zespole Guns N' Roses z tego najsłynniejszego, oryginalnego składu pozostał już tylko Axl Rose. Wokalista do tego wszystkiego zarzekał się, że "na pewno nie w tym życiu" dojdzie do jego pojednania, chociażby ze Slashem.

Jak to mówią, cuda się zdarzają i już w 2015 roku pojawiły się plotki, jakoby nie tylko gitarzysta, ale także Duff McKagan przymierzali się do powrotu do składu ikony hard rocka. Stało się to faktem w początkach 2016 roku, a więc już ponad dekadę temu!

Choć fani i fanki Gunów nie ukrywali, że liczą na rychłe wydanie nowej muzyki, to pomimo upływu już aż 10 lat takowa nie nadeszła (poza nagranymi na nowo kilkoma demówkami z czasów Chinese Democracy). Trzeba jednak oddać zespołowi to, że jest niezwykle aktywny pod względem koncertowym i zdaje się niemal nie schodzić ze sceny.

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Guns N' Roses udostępnili wideo ze swoich koncertów w Gliwicach!

Nie inaczej rzecz się ma także tegorocznego lata. Formacja wraz z początkiem czerwca rozpoczęła kolejną odnogę swojej trasy koncertowej, tym razem jednak zorientowanej na tereny Europy. Nieoczekiwanie Guns N' Roses swoją "World Tour 2026" postanowili rozpocząć nigdzie indziej, jak w Polsce!

Po niecałym roku od pamiętnego i głośno komentowanego występu na warszawskim PGE Narodowym, legenda hard rocka zawitała, po raz pierwszy w historii swoich występów w Polsce, do Gliwic. W tamtejszej PreZero Arenie Gunsi zagrali, również pierwszy raz, nad Wisłą nie jeden, a dwa koncerty w odstępie zaledwie dwóch dni.

Oba pokazy już za nami, formacja zaś szykuje się do kolejnego koncertu, tym razem w Dublinie, postanowiła jednak jeszcze na chwilę powrócić do wydarzeń sprzed tygodnia. W mediach społecznościowych zespołu pojawiło się wideo, podsumowujące pełny sukcesów start letniej trasy Guns N' Roses. Nie da się nie zauważyć, że grupa skupiła się w nim przede wszystkim na fanach i fankach, którzy zdecydowanie dopisali i tłumie odwiedzili gliwicką arenę.

Czy znajdziesz się na nagraniu, opublikowanym przez zespół? Sprawdź!

Guns N' Roses w Polsce na przestrzeni lat. Koncerty, które formacja zagrała nad Wisłą: