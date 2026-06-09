Co muzycy Guns N' Roses robili podczas wizyty w Polsce? Slash na pierogach!

Zbliżające się letnie miesiące oznaczają szczyt sezonu koncertowego, a w Polsce już czerwiec przyniósł imponujące wydarzenia. W Stoczni Gdańskiej zorganizowano kolejną edycję docenianego także w Europie Mystic Festival, podczas gdy w Gliwicach fani rocka mogli dwukrotnie bawić się na występach amerykańskiej legendy – zespołu Guns N' Roses.
Muzycy zagrali w PreZero Arenie Gliwice 4 i 6 czerwca, a wolny czas między koncertami wykorzystali na relaks. Słynny gitarzysta grupy, Slash, postanowił wrócić do miejsca, które zapamiętał z przeszłości, odwiedzając znaną katowicką restaurację po ponad dekadzie.
Znana katowicka restauracja pochwaliła się wizytą Slasha!
Wybór muzyka padł na Chatę z Zalipia, zlokalizowaną w Katowicach. Sama restauracja pochwaliła się obecnością gitarzysty, publikując w sieci jego pamiątkowe zdjęcie. Jak wynika z opublikowanych informacji, Slash był tam po raz pierwszy 13 lat temu, a obecna trasa koncertowa stała się doskonałą okazją do ponownych odwiedzin.
Wielbiciele szybko zaczęli dopytywać w komentarzach, na jakie polskie przysmaki skusił się artysta. Pracownicy lokalu ujawnili, że gitarzysta wybrał pierogi z mięsem, dokładnie te same, co podczas pierwszej wizyty, a swoje zamówienie uzupełnił plackiem z wołowym gulaszem.
Guns N' Roses zaskoczyli na koncercie w Gliwicach!
Dwa koncerty w Gliwicach oznaczały równocześnie rozpoczęcie tegorocznej trasy koncertowej Guns N' Roses po Europie. Już na pierwszym koncercie formacja postanowiła zaskoczyć swoich fanów i fanki, grając na pokazie jeden ze swoich klasyków po raz pierwszy od aż 20 lat!
Mowa tu o kawałku Think About You, który do tego wszystkiego wybrzmiał, najpewniej pierwszy raz od aż 1987 roku, z udziałem Slasha i Duffa McKagana.