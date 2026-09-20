Green Day obrzucali się błotem z publicznością. Tak wyglądał ich występ na Woodstock w 1994 roku

Green Day przyjechał na Woodstock kilka miesięcy po premierze Dookie

Woodstock ’94 odbył się na farmie Winston Farm w Saugerties w stanie Nowy Jork, jako jubileuszowa odsłona festiwalu zorganizowana 25 lat po legendarnym Woodstocku z 1969 roku. Organizatorzy reklamowali imprezę hasłem „Trzy dni pokoju i muzyki”, a w niedzielnym programie znaleźli się między innymi Bob Dylan, Santana, Peter Gabriel, Red Hot Chili Peppers oraz Green Day. Dla punkowego tria z East Bay był to występ w nietypowym otoczeniu. Green Day wyrósł z młodej kalifornijskiej sceny punkowej, a nie z tradycji kojarzonej z Woodstockiem z 1969 roku.

Zespół nie był już jednak lokalną ciekawostką. W lutym 1994 roku ukazał się album Dookie, a teledyski do Longview i Basket Case były intensywnie pokazywane przez MTV. Woodstock nie zbudował popularności Green Day od podstaw, ale zapewnił zespołowi występ, który wyróżniał się na tle koncertów tamtego okresu.

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Błoto zdominowało ostatni dzień Woodstocku ’94

Gdy Green Day wychodził na South Stage, teren Winston Farm był już rozdeptany i nasiąknięty wodą. Relacje z ostatniego dnia festiwalu wspominały o uczestnikach brodzących w błocie po kostki. Brud stał się tak charakterystycznym elementem imprezy, że na miejscu sprzedawano nawet kubki z pamiątkowym błotem festiwalowym.

Green Day rozpoczął set od Welcome to Paradise, a w ciągu około 35 minut zagrał dziewięć utworów. W repertuarze znalazły się Chump, Longview, Basket Case, When I Come Around, Burnout i F.O.D. z Dookie, a także starsze Paper Lanterns. Set był przekrojem przez materiał, dzięki któremu Green Day trafił z klubów na wielkie sceny.

Około dwudziestej minuty koncertu, podczas When I Come Around, w stronę sceny zaczęły lecieć bryły błota. Tłum rzucał też kawałkami darni i słomą, a muzycy oraz sprzęt szybko pokryli się błotem. Początkowo Green Day próbował kontynuować występ, lecz z każdą kolejną porcją błota sytuacja na scenie stawała się coraz trudniejsza.

Billie Joe Armstrong rzucił błotem w publiczność, a Mike Dirnt został ranny

Podczas końcowego „Paper Lanterns” Billie Joe Armstrong odłożył gitarę i zaczął rzucać błotem w stronę widowni. Publiczność odpowiedziała kolejnymi bryłami błota, a zespół zagrał fragmenty „We’re Not Gonna Take It” Twisted Sister i „Fight for Your Right” Beastie Boys. Muzycy odkładali instrumenty i ślizgali się po mokrej scenie. W telewizyjnych ujęciach występ wyglądał jak nieplanowany finał koncertu. Po zakończeniu koncertu część publiczności naparła na barierki i zaczęła wbiegać na scenę. Ochroniarz pomylił Mike’a Dirnta z intruzem, powalił go, a basista doznał urazu ręki i uszkodził trzy zęby. Następnego dnia Green Day odwołał występ na Lollapaloozie w Miami, ponieważ Dirnt potrzebował pilnej pomocy dentystycznej.