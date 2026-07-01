Co wiesz o historii Deep Purple? Rozwiąż quiz wiedzy o kultowym zespole

Nie da się tego ukryć - lata 60. to naprawdę szczególna dekada w historii muzyki. To w niej właśnie na dobre nastąpiła światowa eksplozja szeroko pojmowanej muzyki rockowej. Po słynnym zjawisku tzw. "beatlemanii" gitarowe dźwięki zaczęły dominować na rynku, a otwartą drogę do sukcesu zaczęły mieć kolejne zespoły.

Jednym z nich było właśnie Deep Purple. Formacja narodziła się w Londynie w 1967 roku, choć za oficjalny rok jej powstania uznaje się 1968. Kluczowa pod tym względem była osoba perkusisty Chrisa Curtisa, którego uznaje się za pomysłodawcę całej idei tej konkretnej grupy. Jej pierwszymi członkami zostali gitarzysta Ritchie Blackmore, klawiszowiec Ian Curtis, perkusista Ian Paice, wokalista Rod Evans i basista Nick Simper. Formacja z inicjatywy Blackmore'a przyjęła właśnie nazwę 'Deep Purple' i oficjalnie zadebiutowała z pierwszym materiałem już w roku swojego powstania. Zespołowi szybko udało się zyskać rozpoznawalność i sławę, także w Stanach Zjednoczonych, a wydarzyło się to jeszcze w czasie, gdy ten skupiał się na brzmieniu rocka psychodelicznego i progresywnego. Z czasem muzycy coraz bardziej zaczęli iść w kierunku mocniejszych klimatów hard rocka, co ostatecznie zaprezentowano na wydanym w 1970 roku czwartym albumie - Deep Purple in Rock.

JARO - Deep Purple

Pierwszy etap w historii Deep Purple zakończył się w 1976 roku, kolejny rozpoczął się po reaktywacji w 1984 roku - i trwa po dziś dzień. Na ten moment grupa ma na swoim koncie imponującą liczbę dwudziestu czterech albumów, z czego najbardziej aktualnym już za chwilę będzie krążek SPLAT!. Dziś zespół tworzą Ian Gillan, Ian Paice, Roger Glover, Don Airey oraz Simon McBride.

Co wiesz o Deep Purple? Sprawdź się w quizie!

Już naprawdę niedługo minie dokładnie sześćdziesiąt lat od powstania Deep Purple. Nie da się ukryć - przez ten czas naprawdę działo się w historii zespołu. Co o tym wiesz? Sprawdź się w quizie!