Podkręcił wzmacniacz na maksa jak Angus Young! Dave Mustaine ujawnił kulisy powstania solówki w słynnym utworze Megadeth

Kompozycja Holy Wars...The Punishment Due to absolutna wizytówka Megadeth. Wydany w 1990 roku na przełomowym albumie Rust in Peace numer do dziś zachwyca precyzją, karkołomnym tempem i genialnymi partiami gitarowymi – zarówno Dave Mustaine'a, lidera formacji, jak i Marty'ego Friedmana. Ostatnio frontman Megadeth ujawnił, że jedną z najbardziej rozpoznawalnych solówek w historii thrashu stoi m.in. metoda zapożyczona od Angusa Younga z AC/DC.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Kiedy szykowaliśmy się do nagrania mojej solówki, powiedziałem: "Po prostu podkręćcie wszystko – każde jedno pokrętło – na maksa". Widziałem, że Angus Young z AC/DC tak robi. Dodatkowo rzuciłem: "A teraz odwróćcie głośnik w stronę ściany i dajmy czadu". Piosenka się zaczynała, a ja podszedłem do gitary, żeby odkręcić potencjometr głośności i być gotowym na wejście solówki. Wtedy wzmacniacz wydał z siebie potężny ryk, wręcz nieludzki, przeraźliwy dźwięk. Ściszyłem go, spróbowałem odkręcić znowu, płynnie wchodząc w numer, ale nie dałem rady. Po prostu strzeliłem potencjometrem – na nagraniu wyraźnie słychać ten moment uderzenia tuż przed tym, jak zaczynam robić podciągnięcie struny – powiedział Mustaine w podcaście Talk Is Jericho, który prowadzi Chris Jericho.

Lider Megadeth dodał, że po tym wstępnym szoku poszedł za ciosem i zaczął układać dźwięki czysto intuicyjnie. – Chodziło już tylko o stopniową wspinaczkę na gryfie, budowanie kulminacji i nie spieszenie się z tym za bardzo. Chciałem mieć pewność, że cokolwiek robię, robię to wystarczająco długo i szybko, by utrzymać tempo tej wspinaczki – podsumował.

Megadeth ponownie w Polsce w 2027

Muzycy Megadeth ogłosili przyszłoroczną europejską część pożegnalnej trasy koncertowej. W ramach Breakout: Hibernation Of The Nations legendarna grupa zagra także w Polsce. Przypomnijmy, że Dave Mustaine i spółka wystąpią 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

Podczas całej europejskiej trasy formacji Megadeth będą towarzyszyć dwie inne kapele. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Dave Mustaine.

Oto ciekawostki o albumie Rust in Peace od Megadeth: