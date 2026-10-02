Scott Ian wspomina wyrzucenie Dave'a Mustaine'a z Metalliki! "Byłem pewien, że to żart"

Nie da się ukryć, że jest to jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w całej historii muzyki metalowej. W kwietniu 1983 roku muzycy Metalliki podjęli decyzję o wyrzuceniu ze składu gitarzysty Dave'a Mustaine'a, który później powołał do życia formację Megadeth. Wszystko wydarzyło się jeszcze przed wypuszczeniem w świat debiutanckiego albumu Kill 'Em All.

Na miejscu zdarzeń, w Nowym Jorku, obecny był wówczas Scott Ian z formacji Anthrax. Gitarzysta często odwiedzał Metallikę w salce prób, gdzie był szlifowany materiał na wspomnianą płytę. Ostatnio wrócił on wspomnieniami do momentu wyrzucenia Mustaine'a w trakcie rozmowy w podcaście The Magnificent Others, który prowadzi Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins.

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Pewnego popołudnia zastał przed budynkiem basistę Cliffa Burtona, który palił papierosa, i zapytał go, jak leci. – Odpowiedział zupełnie niewzruszony: "A nic takiego. Wyrzuciliśmy Dave'a. Właśnie jedzie autobusem z powrotem do Kalifornii". Cliff słynął ze swojego bardzo suchego, specyficznego humoru, więc palnąłem tylko: "Taa, jasne, akurat!" – powiedział Ian w podcaście.

Gitarzysta nie mógł w to uwierzyć. Zwłaszcza, że Metallica miała zagrać ważny koncert za kilka dni. Burton jednak nie żartował. Wiadomość o wyrzuceniu Mustiane'a potwierdzili także perkusista Lars Ulrich oraz wokalista i gitarzysta James Hetfield.

Byłem w szoku. "Pomyślałem: co do cholery? O mój Boże. Czy to wisiało w powietrzu od dłuższego czasu?" Odpowiedzieli: "Myśleliśmy o tym praktycznie od momentu, kiedy przyjechaliśmy do Nowego Jorku" – podsumował Ian.

Muzycy Metalliki szybko jednak znaleźli następcę dla gitarzysty. Miejsce Dave'a Mustaine'a zajął Kirk Hammett z formacji Exodus. I to właśnie on zagrał na debiutanckim albumie, a także... na wszystkich pozostałych płytach grupy.

Czy Metallica zareagowała na cover swojego utworu w wykonaniu Megadeth?

W styczniu 2026 na rynku ukazała się kolejna studyjna płyta od amerykańskiej formacji Megadeth. Na albumie, który ma być ostatnim w dorobku tej grupy, znalazło się 10 utworów, a także tzw. "bonus track". Muzycy nagrali cover kompozycji Ride the Lightning z repertuaru Metalliki. Przypomnijmy, że Mustaine jest współautorem całości.

Wiele osób zastanawiało się, czy Metallica, w rozmowach prywatnych, gdyż pewne jest, że nie zrobiła tego publicznie, w jakiś sposób skomentowała fakt, że Megadeth wziął na warsztat Ride the Lightning. W wywiadzie dla California Post Mustaine przyznał, że nie miał żadnych wieści z obozu Metalliki, ani co do decyzji o nagraniu całości, ani tym bardziej w kontekście wrażeń z efektu finalnego, który znalazł się na płycie Megadeth.

Oto ciekawostki o albumie Kill 'Em All od Metalliki: