Fani płacą setki tysięcy dolarów za nowy model Tesli. Elon Musk nie daje gwarancji że auto w ogóle powstanie!

Premiera nowej Tesli w Teksasie. Elon Musk złożył nietypowe obietnice

Koncern motoryzacyjny ostatecznie pokazał produkcyjny wariant drugiej generacji swojego sportowego samochodu w połowie października 2026 roku. Wydarzenie zorganizowano z wielkim rozmachem na terenie kompleksu kosmicznego SpaceX w Teksasie, co miało podkreślić innowacyjność projektu. Uczestnicy mogli podziwiać bezzałogowy prototyp, który dzięki zastosowaniu specjalnych dysz na zimny gaz dosłownie uniósł się w powietrze nad głowami zgromadzonych widzów i wykonał pełen obrót.

Miliarder stojący na czele firmy zapowiedział podczas prezentacji aż trzy warianty najnowszego pojazdu:

Performance to wersja dopuszczona do normalnego ruchu drogowego, w której inżynierowie zastosowali system specjalnych przyssawek zwiększających docisk aerodynamiczny .

. Thrust wykorzystuje innowacyjne dysze zasilane sprężonym azotem, dzięki czemu maszyna ma osiągać prędkość 97 kilometrów na godzinę w niewiarygodnym czasie niecałej sekundy .

. Rocket to najbardziej ekstremalna odmiana z pełnoprawnym systemem lotu, do której dostęp otrzymają wyłącznie wybrane osoby ze specjalnym zaproszeniem, a sam pojazd nie wyjedzie na publiczne drogi.

Widowiskowa demonstracja technologii wzbudziła ogromny zachwyt zgromadzonej publiczności. Główny pomysłodawca projektu natychmiast jednak przypomniał twarde realia i zapowiedział, że seryjna produkcja zaprezentowanych maszyn rozpocznie się najwcześniej za dwa lata.

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Producent Tesli Roadster nie daje gwarancji dostawy. Przyszłość auta pozostaje niepewna

Samo wpłacenie pieniędzy absolutnie nie równa się pewności otrzymania gotowego samochodu. Udostępniony w internecie dokument rezerwacyjny nie pozostawia złudzeń i wprost informuje konsumentów o bardzo wczesnym etapie prac nad pojazdem. Amerykańskie przedsiębiorstwo oficjalnie zastrzega, że nie potrafi określić precyzyjnego terminu dostawy i dopuszcza nawet scenariusz całkowitego porzucenia rynkowego debiutu. Pełną treść tych rygorystycznych warunków można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej motoryzacyjnego giganta.

Przelanie opłaty rezerwacyjnej daje kupującemu wyłącznie szansę na przybliżony priorytet w kolejce do przyszłej konfiguracji oraz finalnego zamówienia maszyny. Cała umowa między stronami nabiera mocy prawnej dopiero w chwili złożenia odpowiedniej deklaracji systemowej oraz zaksięgowania pełnej kwoty, co musi nastąpić maksymalnie dziesięć dni od momentu przesłania zgłoszenia.

Elon Musk mrozi wpłaty. Nieznana cena i brak odsetek dla klientów Tesli

Konsumenci dokonujący przelewów na poczet zakupu żyją w całkowitej nieświadomości ostatecznych kosztów transakcji. Prezentowane przez producenta cenniki mają wyłącznie charakter orientacyjny, ponieważ inżynierowie cały czas modyfikują dostępne wyposażenie i parametry techniczne pojazdu. Rzeczywista wartość zamówienia zostanie ustalona dopiero podczas indywidualnej konfiguracji, do której przyszły właściciel otrzyma zaproszenie tuż przed uruchomieniem właściwej linii montażowej.

Miliony dolarów płynące od chętnych nie trafiają na żadne zabezpieczone rachunki powiernicze, a firma nie powiększa ich o należne odsetki. Należy również pamiętać, że każda rezerwacja przypisana jest do konkretnego nabywcy i jej odsprzedaż lub przekazanie komuś innemu wymaga uzyskania wcześniejszej zgody przedstawicieli koncernu na piśmie.

System przyjmowania wpłat ruszył ponownie tuż po październikowej prezentacji w 2026 roku. Klienci marzący o wariancie Thrust muszą zdeponować łącznie aż ćwierć miliona dolarów, z czego część płacą kartą, a resztę tradycyjnym przelewem. Limitowana seria Rocket wymaga posiadania na koncie ponad miliona dolarów, ale te gigantyczne środki finansowe przez najbliższe lata pozostaną zamrożone w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Pełny zwrot środków za Teslę Roadster. Jak wyglądają zasady rezygnacji

Każda ze stron transakcji dysponuje prawem do natychmiastowego zerwania porozumienia aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia konfiguracji wybranego modelu. Odstąpienie od umowy nie wymaga przedstawiania jakichkolwiek uzasadnień, a cały proces anulowania zamówienia można przeprowadzić błyskawicznie z poziomu osobistego konta użytkownika w serwisie internetowym producenta.

Decyzja o rezygnacji skutkuje oddaniem całej zdeponowanej kwoty na ten sam instrument płatniczy, którym posłużono się podczas rezerwacji. Jeśli rachunek bankowy klienta przestał w międzyczasie istnieć, korporacja wysyła tradycyjny czek wypisany imiennie na niedoszłego właściciela auta. Regulamin jednoznacznie ogranicza przy tym odpowiedzialność twórców pojazdu wyłącznie do obowiązku zwrócenia początkowej opłaty.

Klienci Tesli bez prawa do pozwów zbiorowych. Obowiązkowy arbitraż

Regulamin rezerwacji bardzo precyzyjnie definiuje mechanizmy rozwiązywania wszelkich konfliktów na linii producent-konsument. Niezadowoleni nabywcy muszą w pierwszej kolejności wysłać swoje zażalenia na specjalny adres mailowy przeznaczony do obsługi sporów. Jeśli konflikt nie doczeka się rozwiązania w ciągu dwóch miesięcy, sprawa automatycznie trafia przed oblicze pojedynczego arbitra wyznaczonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe.

Akceptacja warunków sprzedaży oznacza dla kupującego całkowitą rezygnację z możliwości dochodzenia swoich praw przed tradycyjnymi sądami oraz dołączania do pozwów zbiorowych przeciwko koncernowi. Zablokowanie tej klauzuli jest możliwe tylko w jednym przypadku, a nabywca musi w ciągu trzydziestu dni od akceptacji umowy wysłać papierowe oświadczenie bezpośrednio do siedziby głównej przedsiębiorstwa zlokalizowanej w kalifornijskim mieście Fremont.