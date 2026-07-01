Dlaczego SPF jest ważny na co dzień, w podróży i podczas letnich festiwali?

Co znaczy skrót SPF i jak skutecznie chronić się przed promieniowaniem UVA i UVB?

Skrót SPF (sun protection factor) określa poziom ochrony przed promieniowaniem UVB odpowiedzialnym za oparzenia. Współczynnik SPF informuje o stopniu blokady tego ultrafioletu – mocny krem SPF 50 „odcina” aż 98% promieni UVB, gwarantując skuteczną ochronę komórek naskórka. Podczas kupna produktu, pamiętaj, żeby postawić na krem przeciwsłoneczny zapewniający również ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV innego typu - wnikającym głębiej w naskórek UVA. Dlaczego SPF jest wazny w codziennej pielęgnacji skóry? Tylko regularne stosowanie kremu i jego ponowna aplikacja co 2-3 godziny spowalnia powstawanie zmarszczek i chroni przed zaczerwienieniami, poparzeniami słonecznymi i przebarwieniami. Brak odpowiedniej ochrony prowadzić może do głębokich uszkodzeń komórkowych oraz zmian strukturalnych naskórka.

Pamiętaj o kremie SPF, kiedy stoisz pod sceną - festiwalowe lifehacki

Uwielbiasz vibe letnich festiwali? Kiedy stoisz godzinami pod sceną, narażasz się na wielogodzinną ekspozycję na słońce bez możliwości ucieczki w cień. Agresywne promieniowanie słoneczne uderza wtedy w Ciebie podwójnie – bezpośrednio z nieba oraz jako promienie odbite np. od metalowych konstrukcji. Chcesz bawić się bezpiecznie - bez podrażnień i oparzeń słonecznych? Codzienna ochrona przeciwsłoneczna przed promieniowaniem UV w tłumie wymaga sprytnych rozwiązań. Jakich?

Filtry w sztyfcie - sztyft SPF pozwala na higieniczną reaplikację kremu z filtrem bez dotykania twarzy dłońmi.

- sztyft SPF pozwala na higieniczną reaplikację kremu z filtrem bez dotykania twarzy dłońmi. Mgiełki na makijaż - na festiwalowy make-up lub brokat wybierz mgiełkę z filtrem SPF 50 do rozpylania.

- na festiwalowy make-up lub brokat wybierz mgiełkę z filtrem SPF 50 do rozpylania. Wodoodporna formuła - w podróży i pod sceną dobrym wyborem może być krem, który jest odporny na działanie potu i wody.

- w podróży i pod sceną dobrym wyborem może być krem, który jest odporny na działanie potu i wody. Czas na zastygnięcie - krem z filtrem 50 nałóż na twarz jeszcze na polu namiotowym, ponieważ stabilna formuła potrzebuje chwili, aby całkowicie zastygnąć i stworzyć na naskórku trwałą tarczę ochronną.

Jaki krem z filtrem wybrać do codziennej ochrony skóry?

Aby krem z filtrem spf skutecznie chronił skórę, musisz dobrać go bezpośrednio do potrzeb swojego typu skóry.

Cera tłusta, mieszana i skłonna do niedoskonałości – stosuj lekkie filtry chemiczne, które mają płynną konsystencję, szybko znikają na twarzy, matują i nie obciążają naskórka.

– stosuj lekkie filtry chemiczne, które mają płynną konsystencję, szybko znikają na twarzy, matują i nie obciążają naskórka. Wrażliwa skóra, cera sucha i naczynkowa – postaw na filtry mineralne, które tworzą na naskórku barierę odbijającą promienie słoneczne, silnie nawilżają i redukują ryzyko reakcji alergicznych.

Pamiętaj, że tylko codzienne stosowanie kremu z filtrem hamuje destrukcję kolagenu, dzięki czemu zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Jeśli nie chcesz skończyć wakacji z oparzeniami czy zaczerwienioną twarzą, zawsze miej przy sobie krem z filtrem spf 50 (https://drogeriadrzdrowie.pl/k/pielegnacja/kosmetyki-do-opalania/spf-50).

Materiał sponsorowany