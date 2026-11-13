"Wśród nocnej ciszy" podbija HBO Max. Sprawdzamy obsadę i bohaterów serialu Jana Holoubka

Najnowsze dzieło w reżyserskim portfolio Jana Holoubka to produkcja zatytułowana "Wśród nocnej ciszy". Twórca zrealizował ją dla platformy HBO Max wspólnie z Maciejem Kowalewskim, przedstawiając fabularyzowaną i nie do końca wierną historycznym faktom opowieść o zbrodni połanieckiej. Tytuł zbiera znakomite opinie krytyków, co daje podstawy sądzić, że trafi do wszystkich podsumowań najlepszych seriali 2026 roku. Po reżyserze odpowiedzialnym za sukces "Heweliusza" trudno było zresztą oczekiwać słabszego rezultatu.

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Obsada i bohaterowie "Wśród nocnej ciszy". Kto wystąpił w serialu Jana Holoubka?

Produkcja "Wśród nocnej ciszy" wyróżnia się specyficzną konstrukcją fabularną, ponieważ zamiast jednego głównego bohatera twórcy postawili na postać zbiorową. W kluczowe role wcielili się następujący aktorzy:

• Jędrzej Hycnar wcielający się w postać śledczego Henryka Maczka,

• Łukasz Simlat odgrywający rolę sołtysa Lecha Wojdy,

• Justyna Wasilewska występująca jako Irena Karaś,

• Magdalena Biegańska kreująca postać Zdzisławy Kalety,

• Adam Woronowicz grający Władysława Kaletę,

• Nel Kaczmarek obsadzona w roli Krystyny Matuszek,

• Mateusz Górski jako ekranowy Stanisław Matuszek,

• Tomasz Schuchardt wcielający się w prokuratora Kiełczkowskiego,

• Ewelina Starejki odgrywająca postać Romy Wojdy,

• Tomasz Włosok występujący na ekranie jako Stanisław Kula,

• Kacper Sasin grający Józefa Karasia,

• Marcin Bosak wcielający się w ojca Stasia,

• Artur Paczesny kreujący rolę Wojciecha Dąbrowskiego,

• Andrzej Popiel obsadzony jako Sławomir Łaba.

W pozostałych rolach widzowie zobaczą szerokie grono znanych artystów. W obsadzie znaleźli się między innymi Dariusz Chojnacki, Karolina Kowalska, Krzysztof Surówka, Mateusz Górski, Maria Kania, Natan Horodecki, Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych oraz Marek Siudym. Ponadto w serialu zagrali także Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Mikołaj Chroboczek, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz i Łukasz Garlicki.

Jan Holoubek komentuje dobór obsady do serialu "Wśród nocnej ciszy"

Powszechnie wiadomo, że Jan Holoubek należy do grona twórców, którzy chętnie angażują do kolejnych projektów sprawdzonych już wcześniej wykonawców. „Ja w ogóle najchętniej to bym ze wszystkimi naraz zrobił coś, bo wszystkich tych aktorów, z którymi jak dotąd pracowałem, bardzo kocham” – deklaruje reżyser w udzielonym nam wywiadzie. Przykładowo Łukasz Simlat występował w jego "Rojście", Justyna Wasilewska zebrała świetne oceny za kreację w "Heweliuszu", natomiast Tomasz Schuchardt zagrał zarówno w "Wielkiej wodzie", jak i wcielił się w ofiarę wspomnianej katastrofy morskiej. Mimo to w obsadzie "Wśród nocnej ciszy" znalazła się duża grupa aktorów debiutujących na planie u tego reżysera.

„Z wieloma aktorami, którzy tu zagrali główne role, ja nie pracowałem wcześniej. Bo choćby Jędrzej Hycnar - to nasza pierwsza współpraca. Magda Biegańska, główna rola kobieca, była u mnie w dwóch jakichś mikroepizodach kiedyś, w »Heweliuszu« i wcześniej w »Rojście«. [...] To jest taki melanż pomiędzy tymi, których już znałem, a kompletnie nowymi aktorami, bo wymieniłem [wcześniej] dwójkę, ale jeszcze nie pracowałem z Tomkiem Włosokiem, Kacprem Sasinem, Popielem, Karoliną Kowalską. To są wszystko bardzo duże role w tym serialu i to są ludzie, z którymi spotkałem się pierwszy raz” – podsumowuje Jan Holoubek.

Kolejne epizody produkcji "Wśród nocnej ciszy" trafiają do katalogu platformy HBO Max w każdy piątek. Finałowy odcinek zostanie udostępniony widzom na niespełna tydzień przed wigilią.

"Wśród nocnej ciszy" podbija HBO Max. Sprawdzamy obsadę i bohaterów serialu Jana Holoubka - zobacz galerię"