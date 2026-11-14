W którym filmie padł ten cytat: "Sami swoi" czy "Nie ma mocnych"? Dopasuj tekst do uwielbianych komedii w quizie!

Można stwierdzić, że w 1967 roku na zawsze zmieniła się historia polskiego kina. Niemal dokładnie sześćdziesiąt lat temu premierę miał film, zatytułowany Sami Swoi. Utrzymana w klimacie komedii produkcja opowiada o losach dwóch rodów - do tego od lat zwaśnionych - Kargulów i Pawlaków. Powracające po II wojnie światowej na ziemie odzyskane rodziny dowiadują się, że los ponownie ich ze sobą zetknął, gdyż przyszło im zamieszkać w sąsiedztwie. Dawne urazy powracają, co dzieje się jednak w wyjątkowo komicznej otoczce.

Produkcja szybko stała się sukcesem, przyciągając do kin miliony zainteresowanych widzów i widzek. Za reżyserię Samych Swoich odpowiedzialny był Sylwester Chęciński, scenariusz zaś napisał Andrzej Mularczyk. W główne role, Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielili się odpowiednio Wacław Kowalski i Władysław Hańcza.

Grób Kargula z "Samych swoich". Władysław Hańcza i jego tragicznie zmarły syn. Niezapomniani

Film zyskał bardzo dużą sympatię - tym większa była radość widzów, gdy okazało się, że powstanie jego druga część, choć trochę trzeba było na nią poczekać.

Produkcja Nie ma mocnych miała premierę dopiero w 1974 roku i przedstawiała losy obu rodzin już wiele lat po wydarzeniach z Samych Swoich, a Kargul i Pawlak zostali dziadkami wnuczki o imieniu Ania (w tej roli Anna Dymna). Film również spotkał się z uznaniem i tak, jak oryginał cieszy się statusem ikonicznego.

Dziś tak Sami Swoi jak i Nie ma mocnych uznaje się za pozycje kultowe dla polskiej komedii. Wyjątkowo w pamięć widzom i widzkom zapadły słyszalne w nich teksty. Czy rozpoznasz, który pada w której części? Przekonaj się w quizie!