Tegoroczni wyróżnieni przez Rock & Roll Hall of Fame! Dominacja rockowych i metalowych ikon!

Rock & Roll Hall of Fame to instytucja, która jeszcze kilka lat temu cieszyła się bardzo dużym prestiżem. Muzeum, organizacja, której celem jest upamiętnianie wykonawców w taki sposób, iż Ci i te włączani są do utworzonej przez nią "hali sław", choć ma w nazwie 'rock and roll' od jakiegoś czasu daje do zrozumienia, że ma dość szerokie rozumienie tego terminu. Na "hall of fame" regularnie więc spada lawina krytyki za nominowanie, a kolejno nawet wyróżnianie artystów i artystek, którzy z nawet szeroko pojmowanym rockiem zdają się mieć niewiele wspólnego.

Nie inaczej było także w tym roku. Co prawda szansę na zostanie docenionym przez organizację miały ikony gitarowego świata, z Iron Maiden, Oasis, Philem Collinsem, Jeffem Buckley'em, INXS, Billym Idolem czy The Black Crowes na czele, to nie zabrakło też niespodzianek w postaci chociażby Shakiry, Mariah Carey czy zespołu New Edition - który do tego do samego końca dominował w internetowym głosowaniu fanów.

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Oto tegoroczni laureaci Rock & Roll Hall of Fame 2026!

Doświadczenie już wielokrotnie pokazało jednak, że głosowanie fanów, choć istotne, nie gwarantuje obecności w Rock & Roll Hall of Fame. Udowadniają to także tegoroczne wyniki. Te ogłoszone zostały w nocy z 13 na 14 kwietnia z poniedziałku na wtorek czasu polskiego podczas programu "American Idol". Z pewnością z jednej strony ku zaskoczeniu, a z drugiej zgodnie z oczekiwaniami wielu i wiele, w końcu, po latach nominowania i pomijania przez "halę sław" "zaszczytu" dołączenia do niej dostąpił zespół kluczowy dla historii heavy metalu, Iron Maiden! Wyróżnienia doczekali się także obojętni na klimat organizacji Oasis czy jeden z faworytów w głosowaniu fanów, Phil Collins!

Oto pełna lista laureatów w ramach Rock & Roll Hall of Fame 2026:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Oasis

Joy Division/New Order

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

W ramach tegorocznej edycji tytuł Musical Excellence otrzymują: producenci Jimmy Miller, Rick Rubin i Arif Mardin oraz solowa songwriterka Linda Creed. Nagrodę Ahmet Ertegun Award zaś pośmiertnie otrzyma Ed Sullivan - gospodarz legendarnego programu telewizyjnego, promotor muzyczny, który miał kolosalny wpływ na kształtowanie muzycznego rynku. Ceremonia Rock & Roll Hall of Fame odbędzie się 14 listopada w Peacock Theater w Los Angeles. Inaczej niż do tej pory, wydarzenie nie będzie transmitowane na żywo, a w grudniu doczeka się transmisji za pośrednictwem m.in. dostępnego w Polsce Disney+.