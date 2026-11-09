Mammoth zagra w Polsce! Syn Eddiego Van Halena ogłasza solowy koncert

Mammoth zagra swój pierwszy solowy koncert w Polsce!

Mammoth, autorski projekt niezwykle utalentowanego Wolfganga Van Halena, wreszcie zaprezentuje się polskiej publiczności w pełnej krasie. Syn legendarnego gitarzysty Eddiego Van Halena ogłosił swój pierwszy headline'owy koncert w naszym kraju, który odbędzie się w Warszawie. To wyjątkowa wiadomość dla wszystkich fanów, którzy do tej pory mogli oglądać zespół jedynie w roli supportu przed największymi gwiazdami rocka, takimi jak Metallica czy Guns N' Roses.

Mammoth w zaledwie kilka lat od debiutu stał się jednym z najbardziej autentycznych i cenionych projektów na współczesnej scenie hardrockowej, zdobywając ponad 100 milionów odtworzeń i nominację do prestiżowej nagrody Grammy. Koncert w stolicy będzie historycznym momentem i doskonałą okazją, by na żywo doświadczyć potężnej energii, z której słynie twórczość Wolfganga, łącząca nowoczesne brzmienia z chwytliwymi melodiami.

Mammoth w Warszawie 2026. Data i miejsce koncertu

Długo wyczekiwany, pierwszy solowy koncert Mammoth w Polsce ma już swoją oficjalną datę i lokalizację. Fani powinni zapisać w kalendarzach datę 13 listopada 2026 roku, kiedy to zespół wystąpi na scenie warszawskiego Klubu Progresja – Main Stage. Wydarzenie jest częścią trasy koncertowej "The End Tour", która promuje trzeci album studyjny artysty, zatytułowany "The End".

Płyta, wydana pod koniec 2025 roku, została nagrana w słynnym 5150 Studios i emanuje surową, koncertową energią, odchodząc od cyfrowych demówek na rzecz nagrań "na żywo". Fani w Warszawie będą mieli okazję usłyszeć ten materiał na żywo, a wieczór uświetni występ gościa specjalnego, którym będzie zespół Florence Black. To wydarzenie zapowiada się jako prawdziwa gratka dla miłośników nowoczesnego hard rocka z korzeniami w klasyce gatunku i jest bez wątpienia jednym z najważniejszych rockowych wydarzeń jesieni 2026 roku.

DATA KONCERTU: 13 listopada 2026 r.

13 listopada 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja – Main Stage

Klub Progresja – Main Stage GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: Florence Black

Mammoth w Polsce 2026 - BILETY

Bilety na warszawski koncert Mammoth trafiły już do sprzedaży i cieszą się sporym zainteresowaniem. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rozpoczęła się 28 stycznia 2026 roku, a dwa dni później, 30 stycznia, ruszyła sprzedaż ogólna dla wszystkich fanów. Wejściówki na to historyczne wydarzenie są dostępne w stałej cenie, która wynosi 130 złotych za pojedynczy bilet.

Fani mogą nabywać je za pośrednictwem oficjalnych kanałów dystrybucji, do których należą platformy biletowe Live Nation, Ticketmaster, eBilet.pl oraz Koncertomania.pl. Zgodnie z dostępnymi informacjami, bilety są nadal dostępne w sprzedaży, jednak ze względu na fakt, że jest to pierwszy headlinerski występ zespołu w Polsce, warto nie zwlekać z zakupem. Zapewni to pewność udziału w jednym z najbardziej oczekiwanych rockowych koncertów nadchodzących miesięcy.

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