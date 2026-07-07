Solejuk wraca do Wilkowyj! Sprawdź w quizie, co wiesz o słynnym bohaterze z ławeczki z "Rancza"!

To oni pożegnali widzów w ostatnim, a równocześnie świątecznym odcinku serialu Ranczo, wielu i wiele myśląc o tym serialu, bardzo szybko kojarzą go właśnie z tą grupą. Słynna, legendarna już "ławeczka", której stałymi bywalcami byli Solejuk, Hadziuk, Pietrek i bracia Japyczowie - początkowo Jan, w którego do śmierci wcielał się Leon Niemczyk, następnie zaś Stach, sportretowany przez nieodżałowanego Franciszka Pieczkę. To właśnie ta czwórka była kimś w rodzaju obserwatorów i komentatorów wilkowyjskiej rzeczywistości - choć i oni aktywnie brali udział w jej tworzeniu i kształtowaniu.

Po kolei przyjrzymy się bliżej każdemu z wymienionych wyżej bohaterów, zaczniemy jednak od Solejuka! Mąż Kazimiery, ojciec sześciu synów i jednej córki. Z jednej strony porywczy, z drugiej zawsze blisko swojej rodziny, za którą wiernie obstawał. W rolę Solejuka wcielał się przez wszystkie lata emisji serialu Sylwester Maciejewski - urodzony w Żyrardowie aktor filmowo-serialowy i teatralny, znany także z takich produkcji, jak Konopielka, Alternatywy 4, 07 zgłoś się, Krótki film o zabijaniu, Panny i wdowy, Wszystkie pieniądze świata, Miodowe Lata, Wiedźmin, Pieniądze to nie wszystko, Bulionerzy czy Ucho prezesa.

Tak dziś wygląda syn Solejuków z Rancza. Geniusz Wikowyj wyrósł na przystojniaka!

Co wiesz o Solejuku? Sprawdź to

Co wiesz o postaci Solejuka?

Czas sprawdzić to w quizie - przygotuj się na nowe odcinki!

Co wiesz o Solejuku? Quiz o bohaterze serialu “Ranczo” Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię Solejuk? Marian Marek Maciej Następne pytanie