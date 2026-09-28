Oto quiz z polskich akronimów

Język ewoluuje w niesamowitym tempie. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Jednym z jego najdynamiczniejszych i najbardziej wszechobecnych elementów są akronimy. Chodzi po prostu skrótowce, które powstają najczęściej z pierwszych liter danej nazwy.

Często używamy ich w codziennej komunikacji. W końcu po co mówić Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, skoro można PESEL. I takich przykładów możemy mnożyć bez końca.

2025_10_09 ESKA ROCK - Poranek

Akronimy towarzyszą nam praktycznie w każdej dziedzinie życia. W nauce i technologii pozwalają sprawnie komunikować skomplikowane terminy, w polityce stanowią standard komunikacyjny, a w erze mediów społecznościowych stały się niezbędne, aby wymiana myśli była jak najszybsza i bezproblemowa.

Jednak ich wszechobecność rodzi też wyzwania. Łatwo jest przecież zapomnieć, co dokładnie kryje się za danym skrótem lub pomylić akronimy o identycznym brzmieniu, ale innym znaczeniu...

Postanowiliśmy więc sprawdzić Waszą wiedzę z tzw. skrótowców. Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Wystarczy tylko odpowiednio rozwinąć podany przez nas akronim. Tylko mistrzowie językowego skrótu zdołają bezbłędnie rozkodować te enigmatyczne połączenia liter. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Rozwiąż nasz quiz: