Rozpoznaj herby polskich miast. Sprawdź się w quizie!

Herby to charakterystyczne znaki, z którymi utożsamiamy miasta. Każdy miejscowość ma swój unikatowy znak, który z pewnością bardzo dobrze znają mieszkańcy.

Warto wspomnieć, że najstarszym motywem, jeśli chodzi o herby miejskie, są podobizny lub atrybuty świętych patronów. Z czasem pojawiały się kolejne charakterystyczne elementy. Nawiązują chociażby do architektury czy motywów przemysłowych. Zdarza się także, że herb nawiązuje w sposób oczywisty do nazwy danego miasta.

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Postanowiliśmy więc stworzyć quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę z herbów polskich miast. Pytań jest 10, a do wyboru są trzy odpowiedzi. Część herbów z pewnością będzie łatwych do odgadnięcia, ale nie zapomnieliśmy także o nieco trudniejszych czy bardziej podchwytliwych pytań.

Sprawdź więc, ile miast potrafisz dopasować bezbłędnie do odpowiednich herbów.

Rozwiąż nasz quiz: