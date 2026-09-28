Quiz. Dopasuj herb do odpowiedniego polskiego miasta. Zdobędziesz 10/10?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-28 9:46

Nie ma miasta bez herbu. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć quiz. Czy potrafisz rozpoznać polskie miasta wyłącznie po ich herbie? Sprawdź swoją wiedzę! Niektóre są naprawdę charakterystyczne i trudno ich nie dopasować odpowiednio.

Herby
Autor: Wikimedia Commons/ Creative Commons

Rozpoznaj herby polskich miast. Sprawdź się w quizie!

Herby to charakterystyczne znaki, z którymi utożsamiamy miasta. Każdy miejscowość ma swój unikatowy znak, który z pewnością bardzo dobrze znają mieszkańcy. 

Warto wspomnieć, że najstarszym motywem, jeśli chodzi o herby miejskie, są podobizny lub atrybuty świętych patronów. Z czasem pojawiały się kolejne charakterystyczne elementy. Nawiązują chociażby do architektury czy motywów przemysłowych. Zdarza się także, że herb nawiązuje w sposób oczywisty do nazwy danego miasta. 

FB - ESKA ROCK - TTŻ - SZYMON SPRINGER PODRÓŻNIK

Postanowiliśmy więc stworzyć quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę z herbów polskich miast. Pytań jest 10, a do wyboru są trzy odpowiedzi. Część herbów z pewnością będzie łatwych do odgadnięcia, ale nie zapomnieliśmy także o nieco trudniejszych czy bardziej podchwytliwych pytań. 

Polecany artykuł:

Sprawdź więc, ile miast potrafisz dopasować bezbłędnie do odpowiednich herbów.

Rozwiąż nasz quiz:

QUIZ. Rozpoznaj herby polskich miast. Czy znasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
Na sam początek coś prostego. Oto herb...
Herb