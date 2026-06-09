Quiz filmowy. Dopasuj postać graną przez Cezarego Pazurę do odpowiedniej produkcji!

Cezary Pazura, który przyszedł na świat w 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim, to jeden z najpopularniejszych aktorów w historii polskiego kina. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi w 1986 roku. Już w czasie studiów wyróżniał się charyzmą i niezwykłym poczuciem humoru. Zadebiutował w filmie Czarne Stopy (również 1986). Jego kariera nabrała zdecydowanego rozpędu w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Cezary Pazura: Zbankrutowałem i siedziałem w kieszeni Olafa Lubaszenki | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Właśnie wtedy zagrał w takich filmach, jak m.in. Kroll, Psy, Nic śmiesznego, Kiler czy Sztos. Cezary Pazura ma niezwykły talent do kreowania postaci, które pomimo swojej często przerysowanej natury, stają się bliskie widzom. Nie da się ukryć, że jego kreacje często były pełne charakterystycznego humoru, mimiki i głosu. Nie można byłoby jednak ograniczyć Pazury wyłącznie do ról komediowych. Przecież aktor ma na swoim koncie również wiele udanych ról dramatycznych.

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań i jest doskonałą okazją, aby sprawdzić swoją wiedzę o karierze Cezarego Pazury i przypomnieć sobie jego najsłynniejsze role. Wystarczy dopasować postać do odpowiedniego tytułu filmu. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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