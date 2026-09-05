Jakie były województwa w Polsce w czasach PRL-u? Sprawdź w quizie swoją geograficzną wiedzę!

Tak naprawdę jeszcze przed oficjalnym zakończeniem działań w trakcie drugiej wojny światowej, przywódcy zaczęli ustalać między sobą granice poszczególnych państw - nie inaczej sytuacja miała się z Polską. W trakcie pierwszego okresu, od 1944 do 1957 roku, kwestia ta była jednak niezwykle dynamiczna - początkowo nasz kraj liczył sobie czternaście województw i dwa miasta wydzielone, kolejno dziewiętnaście województw, przy czym zmianie uległa polska granica, sytuacja unormował się dopiero w 1957 roku i stan ten trwał aż do 1975 roku. Po prawie dwudziestu latach władze zdecydowały się przeprowadzić reformę administracyjną, której głównym i najważniejszym założeniem była likwidacja jednostki samorządowej, jaką jest powiat, w związku z czym w znaczny sposób wzrosła liczba województw. Niektóre z nich liczyły sobie nawet mniej niż tysiąc mieszkańców, a na ich stolice wybrane zostały miasta, uważane do tej pory za średniej wielkości - a nawet te małe. Jedną ze zmian było także włączanie pomniejszych miast i wsi do większych ośrodków miejskich, co doprowadził do sztucznego tworzenia ośrodków wielkomiejskich. Jako powód reformy administracyjnej z 1975 roku uznaje się przede wszystkim chęć wzmocnienia kontroli nad niższymi warstwami aparatu państwowego przez KC PZPR.

Pokolenie współczesnych dwudziesto-, a nawet trzydziestolatków dziś już nie pamięta dawnego podziału administracyjnego, który na dobre zniknął w 1999 roku na mocy kolejnej reformy, która obowiązuje do dziś. Choć od czasu do czasu w polskiej przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, jakby planowana była kolejna zmiana prawna, mająca na celu utworzenie nowych województw, na chwilę obecną nie wygląda na to, by miały zostać podjęte poważne kroki w tym kierunku.

Znasz dawne województwa?

Czy pamiętasz czasy, gdy województw w Polsce było mniej niż szesnaście - albo dużo więcej od tego, ile istnieje ich obecnie?

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