Wójt czy Proboszcz? Spróbuj dopasować cytat w quizie do bohatera z "Rancza"!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-05 9:55

W polskiej telewizji nie brak duetów już dziś zupełnie legendarnych, postaci, które zdają się ze sobą stale działać i uzupełniać się wzajemnie. Karol Krawczyk i Tadzio Norek, Ferdek i Walduś Kiepscy, Wiesio Graczyk i Buła czy Piotr i Paweł Kozioł. Te dwie ostatnie postaci stanowią prawdziwy filar serialu "Ranczo" - czy jesteś w stanie dopasować do nich konkretne frazy?

Kto to powiedział: Wójt czy Ksiądz? Quiz dla największych wielbicieli serialu Ranczo
Autor: AKPA Quiz - sprawdź, czy wiesz, czy powiedział to Wójt czy Ksiądz z serialu "Ranczo"

W tym roku minęło już dwadzieścia (!) lat od dnia, kiedy to na antenie telewizji polskiej zadebiutował serial Ranczo. Produkcja bardzo szybko przyciągnęła wierne grono widzów, którzy zachwycili się klimatem, humorem, scenariuszem i tym, w jaki sposób zbudowane zostały sylwetki głównych bohaterów. Do tego grona zaliczani są, chyba najbardziej znany bliźniacy w historii polskich seriali, czyli Piotr i Paweł Kozioł. W obu, czyli Księdza i Wójta, brawurowo wcielił się Cezary Żak, a sceny, w których pojawiają się obie postaci, stanowią prawdziwy popis aktorstwa. Żak stworzył dwa, zupełnie różne od siebie charaktery: spokojnego, wyważonego, wrażliwego na innych proboszcza parafii w Wilkowyjach i gwałtownego, wybuchowego, nastawionego na zdobycie władzy i rozgłos wójta gminy Wilkowyje.

Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP 

Który z nich to powiedział? Dopasuj cytaty w quizie!

Obie postaci w czasie trwania serialu wypowiedziały kwestie, które stały się już niemal ikoniczne. Czy jesteś w stanie rozpoznać, kto wypowiedział dany cytaty - Wójt czy Ksiądz? Przekonaj się o tym poniżej!

Rozwiąż quiz!

Kto to powiedział: Wójt czy Ksiądz? Quiz dla największych wielbicieli serialu "Ranczo"
Pytanie 1 z 10
Kto to powiedział: Wójt czy Ksiądz? "Jak w promocji czy za darmo, to prędzej czy później trzeba będzie za to słono zapłacić"

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