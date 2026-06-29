Jak dobrze pamiętasz obsadę filmu "Vinci"? Sprawdź się w naszym quizie

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-29 8:39

Vinci” w reżyserii Juliusza Machulskiego to bez wątpienia jedna z najlepszych polskich komedii sensacyjnych XXI wieku. Genialny plan kradzieży, niepowtarzalny klimat Krakowa oraz błyskotliwe dialogi do dziś przyciągają przed ekrany rzesze widzów. Nie można też zapomnieć o świetnej obsadzie aktorskiej. Czy pamiętasz kto grał kogo w tej produkcji?

Vinci
Autor: AKPA

Kto grał kogo w Vinci? Rozwiąż quiz na temat tego filmu

W 2004 roku na ekrany kin trafił Vinci, który okazał się jednym z najpopularniejszych dzieł, za które odpowiada reżyser Juliusz Machulski. Nie da się ukryć, że do dziś ta produkcja zachwyca widzów błyskotliwym humorem, a także zaskakującą fabułą. Nie można, rzecz jasna, zapomnieć o doskonałej grze aktorskiej (w rolach głównych: Borys Szyc oraz Robert Więckiewicz).

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Film opowiada historię brawurowej kradzieży Damy z gronostajem, obrazu Leonarda da Vinci. Całą sprawę usiłuje natomiast rozwiązać komisarz Łukasz Wilk, którego zagrał Marcin Dorociński. 

Machulski stworzył produkcję, która łączy w sobie elementy sensacji, komedii oraz dramatu, która odniosła spory sukces. Vinci zdobył uznanie ze strony krytyków, a całość – od ponad dwóch dekad – nie traci nic na swojej popularności. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do obsady aktorskiej. Udało się reżyserowi zebrać naprawdę świetną grupę ludzi.

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W związku z tym, postanowiliśmy stworzyć kolejny quiz dotyczące tego filmu. Czy pamiętasz dokładnie kto kogo zagrał w Vinci? Jeśli tak, to bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem i zdobędziesz maksymalną liczbę punktów. Quiz składa się on z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. 

Rozwiąż nasz quiz:

Kto zagrał kogo w filmie "Vinci" Juliusza Machulskiego?
Pytanie 1 z 10
Który aktor wcielił się w postać "Grubego", pasera dzieł sztuki?