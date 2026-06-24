eBilet publikuje własny audio branding - dźwięk, który podrywa z kanapy!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-24 12:40

eBilet, należąca do Allegro największa platforma biletowa w Polsce, wprowadza nową identyfikację dźwiękową marki - tzw. "audio branding", który zmienia rolę dźwięku w branży wydarzeń na żywo. To jeden z pierwszych projektów w Europie, gdzie branding dźwiękowy staje się jednocześnie elementem emocjonalnego doświadczenia, UX-u oraz realnej infrastruktury wydarzeń na żywo.

Mężczyzna (DJ) z zarostem na rękach miksujący muzykę na profesjonalnym sprzęcie DJ-skim, z kolorowymi światłami i dymem w tle, tworzy atmosferę wydarzenia na żywo, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pexels.com

Centralnym elementem identyfikacji marki eBilet pod hasłem “Sonic Gateway” stał się… dźwięk skanera biletów.

To właśnie moment zeskanowania biletu został uznany przez eBilet za najbardziej emocjonalny punkt styku użytkownika z marką — dwie sekundy, w czasie których cyfrowa bileteria zamienia się w realne doświadczenie koncertu, festiwalu, meczu lub spektaklu. Zamiast pozostawić ten moment anonimowym technicznym sygnałem, eBilet postanowił przekształcić go w rozpoznawalny, tytułowy „sonic gateway” — czyli dźwiękowe wejście do świata wydarzeń na żywo.

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Chcieliśmy stworzyć system brzmień, który nie będzie jedynie dodatkiem do reklam. Naszym celem było zaprojektowanie dźwięku, który zostanie z użytkownikiem na dłużej i będzie się konkretnie kojarzył z nami — mówi Mateusz Zawada, Brand Marketing Team Leader eBilet.

Nowy system opiera się na charakterystycznym, trzynutowym motywie inspirowanym rytmem sylab „e-Bi-let”. Melodia została zaprojektowana tak, aby była intuicyjnie zapamiętywana, rozpoznawalna w hałaśliwych przestrzeniach eventowych i możliwa do rozwijania w różnych kanałach komunikacji marki.

Audio Logo składa się z dwóch warstw. Pierwsza wykorzystuje elektroniczne sygnały przypominające działanie skanera i została bezpośrednio wdrożona do urządzeń używanych podczas wydarzeń. Druga warstwa wprowadza bardziej ludzki wymiar — melodyjne wokalne brzmienia przypominające nucenie, symbolizujące emocje i energię związaną z uczestnictwem w wydarzeniach na żywo.Identyfikacja muzyczna eBilet została zaprojektowana jako coś skalowalnego, obejmującego nie tylko skanery biletów, ale też aplikacje mobilne, UX sound design, social media, reklamy radiowe, podcasty oraz przyszłe współprace muzyczne marki.

Za strategię i koncepcję kreatywną odpowiada warszawska agencja Soundize Audio Branding. Twórcy projektu podkreślają, że pod uwagę wzięli także psychologię percepcji dźwięku oraz tzw. ”Cocktail Party Effect”, czyli zjawisko pozwalające człowiekowi wychwytywać konkretne sygnały nawet w bardzo głośnym otoczeniu. Dzięki temu system został zaprojektowany tak, aby pomagał uczestnikom intuicyjnie odnajdywać się w przestrzeni podczas dużych wydarzeń.

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Nowy audio branding eBilet jest właśnie wdrażany i stanie się fundamentem pod przyszłe projekty marki łączące technologię z muzyką.

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