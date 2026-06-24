Kiedy sojusz z wrogiem to jedyna szansa na przetrwanie. Trzeci sezon serialu „The Walking Dead: Dead City” nadchodzi!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-24 11:57

Kolejna dawka post-apokaliptycznych emocji nadchodzi. Nowe przygody Maggie i Negana w owładniętym chaosem Nowym Jorku będzie można śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ już od 27 lipca, równolegle ze światową premierą.

Maggie i Negan w postapokaliptycznym barze, gdzie Maggie trzyma owinięty drutem kij baseballowy. Scena z serialu The Walking Dead: Dead City, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu. Para bohaterów przygotowuje się na nowe wyzwania w zrujnowanym Nowym Jorku.
Autor: AMC Film Holdings LLC/ Materiały prasowe

Seria „The Walking Dead: Dead City” powraca z kolejnym sezonem, skupionym wokół jednej z bardziej skomplikowanych relacji w uniwersum żywych trupów. Maggie i Negan, doświadczeni wspólnymi zmaganiami w owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku, jednoczą się po raz kolejny. Manhattan jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny. Oprócz znanych im dotąd wyzwań, bohaterowie zmuszeni są stawić czołowa kolejnym zagrożeniom. Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować, pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy, dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu. Czy mroczna przeszłość Negana i nieufność Maggie ostatecznie sprowadzą zagładę na wszystko, co z takim trudem udało im się stworzyć?

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W rolach głównych niezmiennie pojawi się doceniony duet aktorski: nominowana do nagród Lauren Cohan jako niezłomna Maggie oraz charyzmatyczny Jeffrey Dean Morgan w roli uwielbianego przez fanów Negana. Do obsady w trzecim sezonie serialu dołączyli Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery. Producentami wykonawczymi serialu „The Walking Dead: Dead City” są Scott M. Gimple (Chief Content Officer of “The Walking Dead” Universe), showrunner Seth Hoffman, a także Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath i Colin Walsh.

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Dla tych, którzy chcą nadrobić zaległości lub odświeżyć pamięć przed lipcowymi emocjami, CANAL+ oferuje w swojej bibliotece dwa pierwsze sezony serii. Oba spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, którzy chwalili produkcję za gęsty, klaustrofobiczny klimat oraz świetną ewolucję skomplikowanej relacji głównych bohaterów. W pierwszym fabuła skupiała się wokół desperackiej misji Maggie, której syn, Hershel, został porwany przez tajemniczego Chorwata. Aby go odzyskać, kobieta musiała sprzymierzyć się ze swoim największym wrogiem, Neganem, zabójcą jej męża. Drugi sezon podbił stawkę, wikłając bohaterów w brutalną wojnę o wpływy nad nowojorskimi frakcjami i surowcami energetycznymi.

Trzecia odsłona serii to powrót do brutalnej scenerii Nowego Jorku, gdzie toczy się nieustająca walka z żywymi trupami, której towarzyszy próba stworzenia pozorów normalności. „The Walking Dead: Dead City 3” już 27 lipca w CANAL+.

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