Czerepach znowu namiesza? Sprawdź w quizie, co wiesz o "czarnym charakterze" z "Rancza"!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-24 14:38

Serial "Ranczo" od zawsze aż kipi od genialnych, zapadających w pamięć, charyzmatycznych postaci. Jedne budziły wśród widzów większą sympatię, inne raczej niechęć, a odbiór niektórych bywało, że zmieniał się z biegiem serii. Jednym z takich bohaterów z pewnością od zawsze jest Arkadiusz Czerepach! Co o nim wiesz? Rozwiąż quiz!

Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś), postać z serialu Ranczo, w jasnej marynarce, niebieskiej koszuli i bordowym krawacie, siedzący przy stole i patrzący w bok. Więcej o nim przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Ranczo, "ranczo"-plan Serialu, Wrzesień 2013, Artur Barciś/ AKPA

W pierwszych odcinkach serialu Ranczo stało się jasne, że centralnymi bohaterami tej opowieści są postacie, odgrywane przez Ilonę Ostrowską, Pawła Królikowskiego i Cezarego Żaka, czyli odpowiednio Lucy, Kusy oraz bracia bliźniacy - Wójt i Proboszcz parafii w Wilkowyjach. Każdy z tych bohaterów otoczony był przez inne, równie ważne dla fabuły i wymowy całej produkcji charaktery, jak pies Hot Dog, nauczyciel polskiego Witebski, bywalcy ławeczki, Michałowa, kolejni wikary czy Klaudia. Postacią szczególne istotną dla całej historii osoby Wójta, Pawła Kozioła, była nie tyle jego żona, Halina, co wieloletni współpracownik - w jakimś stopniu również przyjaciel, ale też zajadły wróg - Arkadiusz Czerepach. Bohater ten pojawił się już na początku pierwszej serii i początkowo zdawał się być w cieniu Wójta, z czasem jednak stał się postacią dużo bardziej cwaną i bezwzględną, by w końcu przejść - może nie tak dużą, ale jednak - metamorfozę. W Czerepacha brawurowo wcielał się Artur Barciś, który ponownie stworzył z Cezarym Żakiem niezapomniany duet! Wiadomo także, że postać ta powróci również w nowych, nadchodzących sześciu odcinkach projektu Ranczo: Zemsta Wiedźm.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

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