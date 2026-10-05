Występowali tu Dezerter i Tymon Tymański. Kultowy festiwal wraca z podróżą do lat 80.

Jubileuszowa edycja festiwalu. Szykuje się muzyczna podróż do lat 80.

To już dziesiąta, jubileuszowa odsłona wydarzenia, które od lat przybliża fanom najważniejsze nurty polskiej kontrkultury. Tym razem Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów zabierze publiczność w sentymentalną, ale i odkrywczą podróż do lat 80., skupiając się na fenomenie tzw. nowej fali. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów i pokazania, jak cold wave, new romantic czy synthpop wpłynęły na kolejne dekady w muzyce.

Festiwal od samego początku, czyli od 2017 roku, stawiał sobie za cel prezentowanie niezależnej polskiej sceny muzycznej. Pierwsza edycja odbyła się w Promie Kultury Saska Kępa, a od 2019 roku wydarzenie na stałe zagościło w Wolskim Centrum Kultury.

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Kto wystąpi na scenie? Znamy daty i artystów

Tegoroczna edycja to przede wszystkim cykl koncertów, które mają połączyć ikony gatunku z jego twórczymi kontynuatorami. Na scenie zobaczymy najbardziej emblematycznych przedstawicieli nowofalowego środowiska. Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów alternatywnych brzmień.

Jako pierwsi, już 16 października, wystąpią Wczasy. Z kolei 12 listopada publiczność zobaczy niezwykły projekt Tribute to Nowa Aleksandria, za którym stoi dream team trójmiejskich muzyków yassowych, w tym Michał Gos i Michał Miegoń. Finałowy koncert odbędzie się 11 grudnia, a zagrają na nim Polpo Motel & Cozy moss. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Obozowej 85.

Nie tylko muzyka. Spotkania z ekspertami

Organizatorzy dbają także o warstwę edukacyjną festiwalu. Oprócz koncertów zaplanowano trzy spotkania autorskie, które mają pogłębić wiedzę na temat prezentowanych zjawisk kulturowych. Gośćmi będą Konrad Wojciechowski, Rafał Księżyk oraz Agata Hudomięt.

To już tradycja, że festiwalowi towarzyszą panele dyskusyjne. W poprzednich edycjach do rozmów zapraszano cenionych krytyków i dziennikarzy, takich jak Mirosław Pęczak, Tomasz Tłuczkiewicz czy Jędrzej Słodkowski. Każde ze spotkań przyciąga około 30 osób, a koncerty gromadzą blisko 160-osobową publiczność.

Imponująca lista legend na koncie festiwalu

Przez lata na festiwalowej scenie pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd polskiej kontr- i popkultury. W ramach poprzednich edycji wystąpili m.in. Dezerter, Tymon Tymański, Pokahontaz, Osjan, Nocna Zmiana Bluesa, EABS, Maleo Reggae Rockers, 1984, Pornografia, Księżyc, Ścianka czy Trupa Trupa.

Wydarzenie od samego początku stara się łączyć różne pokolenia fanów muzyki i wzmacniać kompetencje kulturowe najmłodszych odbiorców, którzy, jak podkreślają organizatorzy, licznie uczestniczą w festiwalowych wydarzeniach.