Nick Cave & The Bad Seeds świętują 40-lecie kultowego albumu! W sieci wylądowały archiwalne nagrania z lat 80.

Z okazji 40. rocznicy wydania albumu Your Funeral… My Trial Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds w sieci pojawiła się kolekcja archiwalnych nagrań koncertowych z 1986 roku.

Udostępniony materiał wideo został zarejestrowany na kasecie VHS w klubie International II w Manchesterze. Wspomniany koncert odbył się 15 października 1986, niedługo przed oficjalną premierą czwartego albumu. Nagrania są dostępne za darmo w serwisie YouTube (na oficjalnym kanale Cave'a i The Bad Seeds).

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Opublikowano łącznie dziesięć kompozycji z tego występu: Your Funeral My Trial, Wanted Man, Train Long Suffering, She Fell Away, Long Time Man, Knocking On Joe, Gonna Kill That Woman, From Her to Eternity, By The Time I Get To Phoenix oraz Stranger Than Kindness.

W czasie pamiętnego występu w Manchesterze u boku Cave’a występowali: Mick Harvey, Blixa Bargeld, Thomas Wydler, Kid Congo Powers i Roland Wolf.

Nick Cave zaczyna pisać teksty na kolejną płytę

Pod koniec sierpnia 2024 ukazał się album Wild God sygnowany przez Nicka Cave'a oraz muzyków zespołu The Bad Seeds. Krążek ten spotkał się z dość ciepłym przyjęciem ze strony zarówno fanów, jak i krytyków.

Cave jednak nie zamierza zwalniać. Artysta we wrześniowym wydaniu swojego newslettera The Red Hand Files odpowiedział jednemu z fanów, który zapytał go, czy po trasie zamierza zrobić sobie przerwę. Zdradził, że planuje spędzić czas z żoną Susie, czytając, słuchając muzyki i spotykając się z przyjaciółmi. A potem zamierza... "usiąść w swoim gabinecie, aby napisać teksty na następną płytę".

Słowa te nawiązują do majowych doniesień, kiedy to Cave przyznał, że pojawił się "mglisty pomysł nagrania być może nowego albumu".

Oto najbardziej znane utwory Nicka Cave'a & the Bad Seeds: