Wielka gratka dla fanów Prince'a! Legendarny koncert trafi do kin, a to nie wszystko

Prince na wielkim ekranie. Legendarny koncert trafi do kin

Fani Prince’a mają powody do radości! Już wkrótce będą mieli rzadką okazję, by zobaczyć legendarnego artystę na wielkim ekranie. Zarejestrowany w Las Vegas koncert zostanie zaprezentowany w kinach w najwyższej jakości obrazu i dźwięku – 4K i Dolby Atmos. Film „Prince: 3121 Las Vegas Concert” potrwa aż 154 minuty. W repertuarze znalazły się największe przeboje, ulubione utwory fanów, a także mniej znane kompozycje i rozbudowane jam sessions. To elektryzująca mieszanka funku, rocka, soulu, R&B i popu, która definiowała niepowtarzalny styl Prince'a. Projekcje w USA i Kanadzie rozpoczną się 3 grudnia, a sprzedaż biletów rusza 11 listopada.

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Rozszerzona edycja „3121”. Fani dostaną niepublikowane utwory

To jednak nie wszystko. W ramach celebracji 20-lecia albumu „3121” na rynek trafi specjalne wydawnictwo „3121 Expanded Edition”. Premiera na całym świecie odbędzie się 11 grudnia. Rozszerzona edycja cyfrowa połączy oryginalny, 12-utworowy album z 10 dodatkowymi, surowymi nagraniami z archiwum Prince’a. Wśród nich znajdą się akustyczne wersje „The Word”, „Love” i „Te Amo Corazón”, a także utwory takie jak „Time of Ur Life”, „The Streets of Panama”, „Another Girl” czy „Glass Cutter”. Fani będą mogli wybrać spośród kilku formatów. Poza wersją cyfrową, wydawnictwo ukaże się w zestawach 3LP + Blu-ray i 2CD + Blu-ray. Wersje fizyczne będą zawierały album „3121” oraz płytę Blu-ray z zapisem wspomnianego koncertu z Las Vegas.

Powrót na szczyt. Album, który odświeżył karierę Prince'a

Prawdziwa uczta dla fanów. Co jeszcze znajdzie się w wydawnictwach?

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Album, pierwotnie wydany 21 marca 2006 roku, był niezwykle ważnym momentem w karierze Prince’a. Była to jego pierwsza płyta, która zadebiutowała na, i czwarta w karierze, która dotarła na szczyt tej listy. Wydawnictwo, które ukazało się po sukcesie płyty „Musicology”, podtrzymało okres ponownego wzrostu zainteresowania artystą w mainstreamie. Prince promował je, pojawiając się m.in. w „Saturday Night Live”, „Good Morning America” oraz finale sezonu „American Idol”. Tytuł płyty pochodzi od adresu domu w Los Angeles, w którym Prince organizował słynne przyjęcia i sesje nagraniowe. Album oraz pochodzące z niego utwory otrzymały kilka nominacji do prestiżowych nagród GRAMMY.Wszystkie nowe wydawnictwa łączą studyjne eksperymenty z „3121” z późniejszymi, energetycznymi występami na żywo. Ukazuje to Prince'a jako legendarnego autora piosenek, producenta, lidera zespołu i wykonawcę. Ukaże się również osobny album koncertowy, dokumentujący ponad dwie godziny występu z 20 stycznia 2007 roku. W repertuarze znalazły się utwory z różnych etapów kariery, w tym nieśmiertelne hity jak. Nie zabrakło też coverów, m.in. „Pass the Peas”, „Crazy” i „Play That Funky Music”.