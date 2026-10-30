Wielka gratka dla fanów Prince'a! Legendarny koncert trafi do kin, a to nie wszystko

Prince na wielkim ekranie. Legendarny koncert trafi do kin
Fani Prince’a mają powody do radości! Już wkrótce będą mieli rzadką okazję, by zobaczyć legendarnego artystę na wielkim ekranie. Zarejestrowany w Las Vegas koncert zostanie zaprezentowany w kinach w najwyższej jakości obrazu i dźwięku – 4K i Dolby Atmos. Film „Prince: 3121 Las Vegas Concert” potrwa aż 154 minuty. W repertuarze znalazły się największe przeboje, ulubione utwory fanów, a także mniej znane kompozycje i rozbudowane jam sessions. To elektryzująca mieszanka funku, rocka, soulu, R&B i popu, która definiowała niepowtarzalny styl Prince'a. Projekcje w USA i Kanadzie rozpoczną się 3 grudnia, a sprzedaż biletów rusza 11 listopada.
Rozszerzona edycja „3121”. Fani dostaną niepublikowane utwory
To jednak nie wszystko. W ramach celebracji 20-lecia albumu „3121” na rynek trafi specjalne wydawnictwo „3121 Expanded Edition”. Premiera na całym świecie odbędzie się 11 grudnia. Rozszerzona edycja cyfrowa połączy oryginalny, 12-utworowy album z 10 dodatkowymi, surowymi nagraniami z archiwum Prince’a. Wśród nich znajdą się akustyczne wersje „The Word”, „Love” i „Te Amo Corazón”, a także utwory takie jak „Time of Ur Life”, „The Streets of Panama”, „Another Girl” czy „Glass Cutter”. Fani będą mogli wybrać spośród kilku formatów. Poza wersją cyfrową, wydawnictwo ukaże się w zestawach 3LP + Blu-ray i 2CD + Blu-ray. Wersje fizyczne będą zawierały album „3121” oraz płytę Blu-ray z zapisem wspomnianego koncertu z Las Vegas.