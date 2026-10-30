Błyskawicznie wyprzedali koncert w Polsce! She Wants Revenge ogłaszają kolejny występ!

She Wants Revenge wraca do Polski! Jeden koncert już wyprzedany

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów mrocznych, tanecznych brzmień. Zespół She Wants Revenge ponownie odwiedzi Polskę i zagra aż dwa koncerty w warszawskim klubie Palladium. Zainteresowanie występem Amerykanów jest ogromne – bilety na zaplanowany na 31 stycznia koncert rozeszły się błyskawicznie.

W odpowiedzi na tak gorące przyjęcie grupa ogłosiła dodatkowy występ, który odbędzie się dzień wcześniej, 30 stycznia. To rzadka okazja, by zobaczyć na żywo zespół, który nieczęsto pojawia się na scenie. Sprzedaż biletów na nową datę rusza już wkrótce.

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Fred Durst, Joaquin Phoenix i Shirley Manson na starcie ich kariery

Historia She Wants Revenge to gotowy scenariusz na film o błyskawicznym sukcesie. Wszystko zaczęło się w 2004 roku, gdy Justin Warfield i Adam Bravin postanowili sprawdzić, jak brzmiałoby Joy Division, gdyby grało muzykę, przy której można tańczyć. Połączenie post-punku, gotyckiego rocka i electroclashu okazało się strzałem w dziesiątkę.

Ich talentem niemal natychmiast zachwycił się Fred Durst, lider Limp Bizkit, który zakontraktował ich w swojej wytwórni Flawless Records. To był dopiero początek lawiny. W teledysku do utworu „These Things” pojawiła się Shirley Manson z Garbage, a klip do ich największego hitu, „Tear You Apart”, wyreżyserował sam Joaquin Phoenix. Trudno wyobrazić sobie lepszy start!

Ich piosenkę osobiście wybrała Lady Gaga

Niedługo później utwór „Tear You Apart” wspiął się na 6. miejsce prestiżowej listy Billboard Alternative Chart, a zespół wyruszył w trasę koncertową u boku takich gigantów jak Depeche Mode i Placebo. W kolejnych latach ich muzyka regularnie trafiała do filmów i seriali, a na liście współpracowników pojawił się nawet słynny producent Timbaland.

Prawdziwy renesans popularności przyniósł im jednak serial „American Horror Story: Hotel”. To właśnie Lady Gaga, grająca w nim główną rolę, osobiście poprosiła o wykorzystanie w jednej ze scen ich kultowego numeru „Tear You Apart”. Mimo trzech albumów na koncie, z których ostatni ukazał się w 2011 roku, koncerty zespołu należą do rzadkości, co tylko podgrzewa atmosferę przed ich wizytą w Polsce.

She Wants Revenge w Warszawie. Kiedy i gdzie kupić bilety?

Amerykański duet zagra 30 i 31 stycznia 2027 roku w warszawskim klubie Palladium. Wejściówki na drugi z terminów zostały już wyprzedane. Przedsprzedaż biletów na dodatkowy koncert 30 stycznia rozpocznie się w poniedziałek, 2 listopada, o godzinie 10:00.