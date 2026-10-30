BLIND CHANNEL wydali nowy album! Przy okazji zespół podjął zaskakującą decyzję!

Redakcja Eska ROCK
2026-10-30 13:16

Tego nikt się nie spodziewał! Fiński zespół BLIND CHANNEL wydał właśnie swój szósty album „Painstream”, ale przy okazji premiery muzycy podjęli zaskakującą decyzję. W najnowszym teledysku do singla „Messiah” po raz pierwszy w historii postanowili… nie wystąpić. Ten nietypowy ruch ma podkreślić uniwersalny charakter utworu, który porusza kwestie wiary i osobistych przekonań.

Muzycy zespołu Blind Channel na czarno-białym zdjęciu. O premierze albumu Painstream przeczytasz na EskaRock.
Autor: Aslak Junttu/ Materiały prasowe

BLIND CHANNEL zniknęli z nowego teledysku. Zaskakujący ruch przy premierze płyty

Fiński zespół BLIND CHANNEL zafundował fanom niemałą niespodziankę. Grupa właśnie wydała swój szósty album studyjny „Painstream”, a premierze towarzyszy teledysk do singla „Messiah”. Muzycy podjęli jednak zaskakującą decyzję – po raz pierwszy nie pojawili się we własnym klipie. Tym razem obraz opowiada zupełnie niezależną historię, co stanowi wyraźny zwrot w porównaniu z wcześniejszymi produkcjami wideo zespołu. To nietypowy ruch, który ma podkreślić uniwersalny charakter nowego utworu.
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Nowy album „Painstream”. Zespół mierzy się z tematem bólu

Długo wyczekiwany album „Painstream” to bez wątpienia nowy, ważny rozdział w historii BLIND CHANNEL. Na krążku znalazło się 12 utworów, które, jak zdradzają twórcy, podejmują temat bólu w jego najróżniejszych wymiarach – od głęboko osobistych przeżyć po problemy, z jakimi zmaga się dzisiejszy świat. Mimo trudnej tematyki, muzycy nie pozostawiają słuchaczy bez nadziei. Ostatecznie w tych bolesnych doświadczeniach odnajdują siłę, jedność i światełko w tunelu.

Nowy rozdział w historii BLIND CHANNEL

Prace nad płytą były dla zespołu okresem intensywnej autorefleksji i kreatywnych poszukiwań. Jak podkreślono w materiałach prasowych, na „Painstream” muzycy jeszcze mocniej zaznaczają swoją artystyczną tożsamość, nie bojąc się przesuwać własnych granic. Słuchacze mogą spodziewać się monumentalnego brzmienia, które łączy się z surowymi emocjami i potężną dawką energii. To brzmienie pięciu artystów, którzy pozostają wierni sobie, jednocześnie wchodząc na zupełnie nowy twórczy poziom.

O czym opowiada singiel „Messiah”?

Singiel promujący album, „Messiah”, to utwór poruszający kwestie wiary, strachu i osobistych przekonań. Kompozycja rozwija się na tle monumentalnej, niemal katedralnej ścieżki dźwiękowej, która potęguje jej podniosły charakter. To właśnie do tej piosenki powstał teledysk, w którym członkowie BLIND CHANNEL postanowili usunąć się w cień i oddać pole samej historii.
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