BLIND CHANNEL wydali nowy album! Przy okazji zespół podjął zaskakującą decyzję!

BLIND CHANNEL zniknęli z nowego teledysku. Zaskakujący ruch przy premierze płyty

Nie obchodzi nas Eurowizja. Blind Channel dla Eski Rock

Nowy album „Painstream”. Zespół mierzy się z tematem bólu

Nowy rozdział w historii BLIND CHANNEL

O czym opowiada singiel „Messiah”?

78

Fiński zespółzafundował fanom niemałą niespodziankę. Grupa właśnie wydała swój szósty album studyjny, a premierze towarzyszy teledysk do singla. Muzycy podjęli jednak zaskakującą decyzję – po raz pierwszy nie pojawili się we własnym klipie. Tym razem obraz opowiada zupełnie niezależną historię, co stanowi wyraźny zwrot w porównaniu z wcześniejszymi produkcjami wideo zespołu. To nietypowy ruch, który ma podkreślić uniwersalny charakter nowego utworu.Długo wyczekiwany albumto bez wątpienia nowy, ważny rozdział w historii. Na krążku znalazło się 12 utworów, które, jak zdradzają twórcy, podejmują temat bólu w jego najróżniejszych wymiarach – od głęboko osobistych przeżyć po problemy, z jakimi zmaga się dzisiejszy świat. Mimo trudnej tematyki, muzycy nie pozostawiają słuchaczy bez nadziei. Ostatecznie w tych bolesnych doświadczeniach odnajdują siłę, jedność i światełko w tunelu.Prace nad płytą były dla zespołu okresem intensywnej autorefleksji i kreatywnych poszukiwań. Jak podkreślono w materiałach prasowych, namuzycy jeszcze mocniej zaznaczają swoją artystyczną tożsamość, nie bojąc się przesuwać własnych granic. Słuchacze mogą spodziewać się monumentalnego brzmienia, które łączy się z surowymi emocjami i potężną dawką energii. To brzmienie pięciu artystów, którzy pozostają wierni sobie, jednocześnie wchodząc na zupełnie nowy twórczy poziom.Singiel promujący album,, to utwór poruszający kwestie wiary, strachu i osobistych przekonań. Kompozycja rozwija się na tle monumentalnej, niemal katedralnej ścieżki dźwiękowej, która potęguje jej podniosły charakter. To właśnie do tej piosenki powstał teledysk, w którym członkowiepostanowili usunąć się w cień i oddać pole samej historii.