"Tylko Ringo Starr przeżył Beatlesów". Legendarny producent Todd Rundgren nie ma wątpliwości

Gdy The Beatles rozpadli się w 1970 roku, każdy z członków zespołu stanął przed trudnym zadaniem zbudowania kariery poza formacją. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr osiągnęli różny stopień sukcesu po zakończeniu działalności zespołu.

Ceniony gitarzysta i producent Todd Rundgren, który przez lata współpracował ze Starrem jako członek jego koncertowego projektu All-Starr Band, uważa, że tylko jeden członek legendarnej formacji zdołał w pełni uwolnić się od przeszłości. I ku zaskoczeniu wielu – nie był to nikt z duetu Lennon-McCartney!

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Ringo był chyba jedynym, który naprawdę "przeżył" The Beatles. Wszyscy pozostali mieli różnego rodzaju problemy, z którymi musieli się zmierzyć. Paul McCartney nawet dzisiaj tak bardzo boi się, że ludzie o nim zapomną, kim jest, że pojawia się na otwarciu centrum handlowego – wypalił bez ogródek Rundgren w rozmowie z magazynem Vulture.

Tak jak już zostało to wcześniej wspomniane, Rundgren miał okazję obserwować perkusistę z bliska. – Ringo w końcu przestał być Beatlesem i stał się Ringo. Ale był taki moment na początku tras koncertowych All-Starr, kiedy bał się, że jeśli zatrzyma się gdziekolwiek publicznie, zostanie stratowany na śmierć przez tłum. Więc wszystkich ignorował – dodał producent, który na przestrzeni lat współpracował m.in. z New York Dolls, Meat Loafem czy Cheap Trick.

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Starr po rozpadzie grupy od razu rozpoczął karierę solową. W 1970 wydał dwa albumy: Sentimental Journey oraz Beaucoups of Blues. Choć muzyk skończył już 86 lat, jest cały czas w doskonałej formie. I nie zamierza bynajmniej przechodzić na muzyczną emeryturę.

W kwietniu 2026 wypuścił kolejny swój krążek, Long Long Road, który jest jego już 22. w dyskografii.

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